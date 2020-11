Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, se ha referido esta mañana al comercio y la hostelería, "sectores que tienen que cerrar a las seis de la tarde", explicando que "la situación en estos momentos es complicada en materia de salud, tenemos un Área Sanitaria muy grande y Jerez ya está encima de los 500 positivos por cien mil habitantes", por lo que "os pedimos la máxima precaución para evitar que puedan verse más personas afectadas" y "sobre todo la protección importantísima de las personas más vulnerables, que cuando son positivos necesitan los servicios hospitalarios o puedan necesitar de la UCI".

Por tanto, la regidora pide a los jerezanos "aceptar y cumplir entre todos esas normativas que se nos dicen desde la administración para resolver en el menor tiempo posible" esta situación, al tiempo que subrayó "nuestra comprensión y solidaridad a todo el mundo del comercio y la hostelería, que son los principales afectados por este cierre de las seis de la tarde".

En este sentido, Mamen Sánchez anunció que "la semana que viene haremos una reunión con empresarios y sindicatos, con este sector, para ver las consecuencias" de estas nuevas normas aplicadas por la Junta, además de que esta semana "los delegados van a tener reuniones con estos sectores".

Eso sí, la alcaldesa pide ayudas tanto a Madrid como a Sevilla: "El gobierno de la nación tiene que seguir apostando para que los trabajadores no se vean afectados por el desempleo, pedimos también que sigan manteniendo esas ayudas a los autónomos", y aboga por que la Junta reinvierta el bono turístico de 9 millones de euros porque "ahora los ciudadanos no viajan", así que "es el momento de cambiar ese bono turístico por ayudas directas al sector, que lo va a necesitar" y así "podemos dar un respiro" a una situación que no se sabe cuánto va a durar porque "cada quince días, según sean los datos de la pandemia, se irán quitando o poniendo medidas", aunque eso ya se verá en su día y ahora es un "buen momento para hacerlo".

En este sentido, Mamen Sánchez aseguró que el margen de actuación del Ayuntamiento es muy limitado por el plan de ajuste municipal, por lo que no puede ayudar con los impuestos municipales a estos sectores más afectados: "El Ayuntamiento no puede hacer nada sobre los impuestos, tenemos un plan de ajuste que no lo permite. Cuando hemos estado la situación anterior, en marzo, pudimos hacer algo sobre las tasas, pero hay que formularlo muy bien legalmente porque con el plan de ajuste no podemos hacer absolutamente nada. Nos hemos sentado con el sector de noche para que se puedan dar licencias de día y hay licencias pedidas en Urbanismo en este sentido. Ya digo que los delegados se van a ir sentando con estos sectores en las competencias que tenemos".

La alcaldesa recuerda que la Junta tiene las competencias de hostelería y comercio

"Hay otras administraciones -añadía-, igual que hizo el gobierno de la nación con los ERTE y las ayudas a los autónomos incluso compatibilizando con la actividad, la Junta también debe ayudar porque el comercio y la hostelería son competencias directas de la Junta. Yo me imagino que estarán trabajando en un paquete de medidas. Yo he puesto sobre la mesa una lógica, que son los 9 millones en bono turístico cuando no se puede viajar, creo que hay que cambiar eso y ayudar al sector hotelero que en estos momentos no reciben turistas y hay que ayudar también a la hostelería, bares y restaurantes, y a los comercios".

Añadía la alcaldesa jerezana que "nueve millones dan para mucho", aunque recordaba que "el problema es que no se puede planificar con mucho tiempo, no sabemos si estas medidas de las seis de la tarde van a durar 15 días o más", añadiendo que el Ayuntamiento podría plantearse trasladar actividades culturales a los fines de semana, al mediodía -"con todas las medidas de seguridad"- para dar contenido añadido a estos sectores.