Estas son las franjas de edad que pueden vacunarse esta semana en Jerez

La Junta de Andalucía sigue adelante con la campaña para la inmunización de la población contra la covid, dentro de la que desde este lunes 31 de enero ya está disponible la solicitud de cita para la administración de la tercera dosis de recuerdo a los jerezanos o residentes en la ciudad nacidos hasta 1997 (a partir de 25 años de edad).

El Servicio Andaluz de Salud seguirá en las próximas semanas con la apertura progresiva de la vacunación con la tercera dosis a la población mayor de 18 años (nacidos a partir de 2004), uno de los objetivos propietarios de la nueva estrategia aprobada días atrás por la Comisión de Salud, que también da prioridad a la vacunación de las personas a partir de 12 años que todavía no se han vacunado o no han completado su pauta (dos dosis), así como al inicio de la vacunación a los niños de entre 5 y 11 años de edad que todavía no han iniciado la primovacunación.

El cuadro de prioridades se completa con la ampliación de la administración de la dosis de recuerdo a todas las embarazadas sin vacunar, grandes dependientes, profesionales sanitarios y sociosanitarios que aún no la hayan recibido y personas del Grupo 7 -personas a partir de 5 años con alguna de las condiciones o patologías de muy alto riesgo de COVID-19-.

Los niños de la franja de edad comprendida entre los 5 y los 11 años pueden solicitar cita previa por los canales habituales para la primera dosis, para la que también podrán ser citados a través de las enfermeras de referencia de sus centros escolares.

La estrategia establece un mínimo de ocho semanas para completar la pauta en estas edades, por lo que hasta mediados de febrero no podrá iniciarse la administración de la segunda dosis de la vacuna infantil, toda vez que la campaña arrancó el pasado 15 de diciembre.

Entre las novedades del acuerdo adoptado por la Comisión de Salud destaca, igualmente, que la Junta deja en manos de los positivos de covid la decisión del intervalo de vacunación para la tercera dosis, que podrá administrarse cuatro semanas o cinco meses después de superar la enfermedad.

Vacunación sin cita previa en Ifeca

El recinto ferial de Ifeca seguirá funcionando esta semana como punto de vacunación sin cita previa en Jerez, de lunes a viernes en horario ininterrumpido de 14:30 a 19:15 horas.

Dentro del área de gestión sanitaria Jerez, Costa Noroeste y Sierra de Cádiz, también existe la posibilidad de vacunarse esta semana sin cita previa en los siguientes puntos, días y horarios: Edificio de Protección Civil de Arcos de la Frontera (jueves de 15:15 a 19:15); Casa de la Juventud de Sanlúcar de Barrameda (lunes a viernes de 15:15 a 19:15); Pabellón Polideportivo de Villamartín (jueves de 15:15 a 19:15); Centro de Salud de Ubrique (jueves de 15:15 a 19:15); recinto ferial de Olvera (jueves de 15:15 a 19:15); y recinto ferial de Alcalá, (miércoles de 15:15 a 19:15).

En los puntos de vacunación sin cita se atenderá exclusivamente a:

Personas de 12 años o más pendientes de 1ª o 2ª dosis.

pendientes de Personas nacidas en 1997 o años anteriores, para la vacunación de la 3ª dosis.

para la vacunación de la Personas de 18 años o más vacunadas con Janssen que tienen que recibir la 2ª dosis.

vacunadas con que tienen que recibir la Personas de 18 años o más vacunadas con pauta de dos dosis de AstraZeneca.

vacunadas con pauta de Embarazadas de cualquier edad.

de cualquier edad. No deben acudir a los puntos de vacunación sin cita las personas con patologías de muy alto riesgo (Grupo 7), a los que se recomienda solicitar cita en su centro de salud o bien será contactado telefónicamente para la citación.

Cómo obtener cita para vacunarse

Las personas que cumplen los requisitos para vacunarse, básicamente todos los mayores de 5 años, pueden solicitar cita para la vacuna contra la covid a través de los canales habituales: ClicSalud+, la App Salud Andalucía, la App Salud Responde y el teléfono 955 54 50 60 de Salud Responde.

La cita previa, al igual que la vacunación, está disponible para todas las personas que estén registradas en la Base de Datos de personas usuarias en el Sistema Sanitario Público de Andalucía con independencia de que que su aseguramiento sea público o privado. Los únicos requisitos son cumplir los criterios para la administración de la vacuna en cada caso (respetar el intervalo entre dosis de cada tipo de vacuna, tener indicada una tercera dosis, entre otros).

A continuación se detalla el mecanismo para pedir cita a través de los distintos canales: