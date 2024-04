Crisis en el PSOE de Jerez: "Ahora no tocaba"

En la tarde del pasado 12 de abril, el PSOE de Jerez se abrió en canal. En esa jornada formalizaban su dimisión 25 de los 55 miembros de su comité ejecutivo local que, sumadas a otras tres que se habían producido tiempo antes, buscaban formar la conformación automática de una gestora y, por ende, la convocatoria de un congreso local donde elegir a un nuevo secretario local en la agrupación de la ciudad. Estas renuncias en masa fueron la exteriorización de un conflicto interno que llevaba latente en el PSOE local desde hacía meses y que empezó a tomar fuerza tras perder la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo del año pasado.

Sin embargo, fuentes regionales del partido consultadas por este periódico muestran su sorpresa por el momento elegido para provocar una crisis interna de estas características, especialmente por parte de algunos miembros calificados como 'históricos'. “Ahora no tocaba”, es la frase más repetida sobre el momento elegido. Las altas esferas de la formación están convencidas de que es necesario un relevo en la agrupación local, pero entienden que aún no es el momento para abrir este debate. Por este motivo, internamente no se augura que vaya a tener excesivo recorrido las reclamaciones que los dimisionarios han anunciado que harán tras la decisión de la ejecutiva provincial del PSOE de mantener a Mamen Sánchez como secretaria local —estos han anunciado que recurrirán, incluso, ante el comité de ética y garantías de la ejecutiva federal—.

Hay una controversia estatutaria sobre si debe o no conformarse una gestora en Jerez tras la renuncia masiva. Los estatutos establecen que debe hacerse cuando renuncie más de la mitad de la ejecutiva. Los dimisionarios sostienen que hay 28 vacantes de los 55 integrantes de este órgano por lo que debe nombrarse una gestora e iniciar un proceso congresual para elegir a un nuevo líder del partido en Jerez. La ejecutiva provincial, en cambio, no lo entiende así y señala que, de esas 28, una no cuenta ya que es la de la representante de las Juventudes Socialistas de la agrupación de Jerez, un cargo que es “nato”, es decir, no es elegido por la asamblea de la agrupación, sino que representa a este colectivo que tiene sus propios sistemas de designación.

Las fuentes regionales consultadas auguran poco recorrido legal a la reclamación, pero reconocen que, o mucho cambian las cosas, o el PSOE llegará notablemente dividido y, a día de hoy, sin ningún relevo claro a Mamen Sánchez, al siguiente congreso local, para el que no hay fecha porque "aún no toca".

Y no toca porque el partido está inmerso en un nuevo ciclo electoral. Tras las gallegas, este domingo se celebran las elecciones en el País Vasco y, dos semanas después, serán las catalanas y el 9 de junio habrá elecciones europeas. Una vez acaben todos estos procesos, tocará renovar la estructura orgánica del partido. Y, como es habitual, primero habrá que celebrar el congreso federal; posteriormente, los autonómicos; les seguirán los provinciales y se acabarán con los locales. Por lo tanto, estas mismas fuentes no entienden una crisis de este calibre en un momento que el partido debe estar centrado en preparar la campaña para las europeas.

El comienzo de la crisis

Pero, ¿en qué momento empezó esta crisis interna? Bien es cierto que la ejecutiva local no era precisamente una balsa de aceite desde que echó a andar en febrero de 2022. Ahora bien, la confección de las listas para las municipales de 2023 fue un punto importante de fricción ya que hubo voces internas que sostenían que todas las sensibilidades del partido no estaban suficientemente representadas en la candidatura.

En estos días se ha especulado que estas dimisiones estaban motivadas por la oposición a la Ley de Amnistía a políticos catalanes o, incluso, la necesidad de que la agrupación local tenga más autonomía respecto a otros órganos superiores —el PSOE jerezano siempre ha reclamado ser agrupación municipal y no local, una distinción que le permitiría tener más poder decisorio—. Pero, la crisis empezó a gestarse cuando el PSOE perdió la Alcaldía después de ocho años de gobierno y se ha materializado ahora cuando aún no se había abierto el debate sobre el futuro de la agrupación local y, sobre todo, cuando han dado los números, al menos teóricamente, para intentar forzar esa reflexión interna.

A Mamen Sánchez siempre le costó mantener el control del partido, aunque ha demostrado una vez más que es una superviviente nata pues ha logrado salir de las dificultades orgánicas que ha tenido en los últimos años. No hay que olvidar lo ocurrido en 2017 cuando logró hacerse con la secretaría del partido en una disputa 'fratricida' con Isabel Armario. Llevaba ya dos años de alcaldesa, pero parte de la militancia no la quería como secretaria del partido en Jerez, y así se lo demostró en aquel multitudinario congreso.

Pero, de aquella cita, Sánchez salió airosa; consiguió el poder orgánico y, dos años después, venció en las elecciones municipales. Esta victoria le permitió en 2022 repetir como secretaria local ya sin oposición. Sin embargo, al perder su mayor aval en las municipales de 2023, la Alcaldía, recobraron fuerza las voces críticas hacia ella, que siempre las hubo, aunque en esta ocasión proceden en gran medida de grupos y militantes que la apoyaron en aquel congreso de 2017 mientras que se han mantenido en su ejecutiva algunos integrantes de la corriente contraria de aquella convulsa cita congresual.

En uno de los comunicados internos que han circulado entre la militancia socialista jerezana en los últimos días se incide en la falta de autocrítica de la ejecutiva local tras los resultados electorales de mayo del año pasado, donde el PP logró mayoría absoluta, de ahí que se incida en la necesidad de una “nueva etapa”. Y, teóricamente, la habrá una vez el PSOE celebre su próximo congreso local, aunque nadie se haya postulado públicamente aún para suceder a Sánchez.

Orden de reconfigurar la ejecutiva local

La crisis no es baladí pues, tal y como apuntaba días atrás uno de los dimisionarios, no han renunciado “cuatro vocales y dos secretarías menores”, sino que lo ha hecho el secretario de organización, un vicesecretario, el presidente, un coordinador y algunas de las secretarías de mayor peso. Pero Sánchez ha recibido la orden de reagruparse concentrando los principales cargos en buena parte de los integrantes del grupo municipal. Eso sí, y como era de esperar, no han faltado los comentarios internos y en redes sociales entre los críticos con Sánchez que advierten de que estas sustituciones se han realizado también contraviniendo los estatutos, pues entienden que estas designaciones deberían contar con el beneplácito de la asamblea.

Pero, las fuentes consultadas aventuran que en los próximos meses no habrá cambios en la situación generada tras las dimisiones. Se seguirán los tiempos orgánicos y Mamen Sánchez seguirá al frente del PSOE hasta el próximo congreso. El partido tiene, primero, que pasar el ciclo electoral y, posteriormente, renovar sus distintos órganos. Todo apunta a que la exalcaldesa no optará a la reelección como secretaria local —de hecho, así lo apuntó en una entrevista en 7TV a principios de abril— por lo que se abre la veda a la quiniela de candidatos. Pero “ahora no tocaba”.