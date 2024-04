Mamen Sánchez reorganiza su ejecutiva y nombra número dos del PSOE de Jerez a Jesús Alba

Mamen Sánchez se ha apoyado en buena parte del grupo municipal de su partido para que ocupen los puestos vacantes más importantes de su ejecutiva tras la dimisión de la mitad de sus integrantes. De este modo, el concejal Jesús Alba, pasará a ser el número dos de la formación en la ciudad al pasar a ocupar la secretaría de organización.

El PSOE dio a conocer en la jornada de este viernes los nuevos nombramientos con los que se tratará de atajar la crisis interna que se inició el pasado viernes con la renuncia de 25 de sus integrantes, que se sumó a tres que ya se habían producido tiempo antes. Así, además de Jesús Alba, que pasará a desempeñar el puesto que hasta la pasada semana ocupó Israel Pérez, Carmen Collado dejará de ser una de las vicesecretarias para pasar a ser la presidenta del partido, cargo que estuvo en manos de Casto Sánchez, que forma parte del grupo de dimitidos.

Mientras tanto, las dos vicesecretarías del organigrama del PSOE serán responsabilidad de la concejala Susana Romero, que hasta ahora ostentaba únicamente la secretaría de diversidad, y por el ex edil Abraham Granadino, que ostentaba la secretaría de emprendedores y autónomos. Granadino asumirá también la secretaría de política municipal, otro de los puestos de más relevancia en el ‘staff’ del comité ejecutivo local.

Según lo apuntado en el comunicado, el comité ejecutivo local se quedará con 27 integrantes, que se han repartido las coordinaciones, secretarías y vocalías que han quedado vacantes por la renuncia de 28 integrantes. A pesar de este número, la ejecutiva provincial ha determinado que no debe conformarse una gestora en el PSOE jerezano ya que entiende que no se cumplen los condicionantes que establece el partido ya que entiende que no debe tenerse en cuenta la renuncia de la representante de Juventudes Socialistas, que no es un puesto elegido sino "nato". No obstante, los dimisionarios ya han advertido que recurrirán esta decisión tanto a la ejecutiva regional como al comité de garantías federal.

En este primer pronunciamiento oficial tras producirse la masiva dimisión de integrantes, el órgano ejecutivo del PSOE local ha querido lanzar un “mensaje de agradecimiento y tranquilidad” a la militancia de la formación ya que asegura que está demostrando “un comportamiento ejemplar”. Al respecto, apuntó: “La comisión ejecutiva local defiende los valores y principios del PSOE, no solo para las próximas elecciones europeas, sino también para la labor de oposición al gobierno local y ser una alternativa progresista al servicio del pueblo de Jerez”.

Por ello, avanza que la comisión ejecutiva local “siempre respetará los procesos internos, los tiempos políticos y el interés general de Jerez”. Afirma, por último, que “respeta” la dimisión de buena parte de los integrantes de este grupo a los que agradeció “su labor orgánica durante estos años”. "Si hoy nos separan algunas diferencias, siempre compartiremos los mismos valores de igualdad y progreso, añade en el escrito.