El casting a ciegas para 'The Crown'

Se buscan figurantes: casting remunerado. Alicia (no es su nombre real) se presentó hace unos meses a una prueba en Sevilla para participar en una "producción extranjera". No tenía más datos. Sólo que era internacional y que pagaban. Dedujo que sería de primer nivel, puesto que no suele ser muy común pagar a la figuración. Fue a ciegas al casting y ya allí conoció que aquella producción extranjera era la serie de Netflix 'The Crown'.

No es la primera vez que esta jerezana participa en un rodaje, del que por ciento se enteró por un anuncio de Facebook. Conoce el mundo del cine, de la producción, tanto nacional como internacional, y reconoce que "con los británicos siempre hay mucho nivel". El equipo de 'The Crown' ha estado rodando este mes de octubre en Jerez, en la finca La Peñuela, en otros puntos de la provincia y acabó su estancia en Andalucía con el rodaje en Sevilla la semana pasada.

Así como en Jerez la grabación se realizó en el interior del convento de Santo Domingo, en Sevilla Alicia participó en unas escenas en el exterior, en el centro de la capital hispalense. Por su piel y ojos claros, la jerezana daba el perfil 'británico' que se buscaba. Cuenta que dividieron a los figurantes en dos grupos, los 'ingleses' y a los de tez más morena, "un perfil más de la tierra". "Deduzco que éramos un grupo de británicos en otro país, estábamos fuera de casa", relata Alicia.

En estos días se ha conocido que uno de los escenarios que se ha recreado en Andalucía es Atenas, por lo que podría 'casar' con la interpretación de Alicia de estar fuera del país. La jerezana no sabía si algún actor principal de la serie iba a participar en la escena. "Ya estábamos colocados y vimos a Helena Bonham Carter bajarse del coche. Fue increíble. Tan increíble que al rodar en un exterior un grupo de chicas que estaba cerca comenzó a gritar en modo fan total. Acabamos riéndonos todos, incluso Helena, y eso que la figuración quiso aguantar el tipo", relata la jerezana.

Para este rodaje Alicia estuvo dos días con el equipo. La primera jornada estuvo dedicada al vestuario, maquillaje y peluquería, "hasta que no te tienen como quieren, no paran". "Creo que fuimos más personas de la que habían calculado y tardaron más de la cuenta. Pero debo decir que todo fue genial, los figurantes tuvimos tiempo para hablar, conocernos más, y el equipo fue exquisito", cuenta Alicia.

El segundo día fueron citados a las cinco de la mañana para prepararlos y rodar: "Por mi experiencia, los británicos tratan a la figuración siempre estupendamente. De hecho, se sabe si el rodaje tiene nivel dependiendo del catering que pongan a la figuración, y aquí estuvo bien. Los peluqueros, dos ingleses, fueron también muy agradables, muy pacientes y educados. Trataban igual a la persona que cogían a las ocho de la mañana que a la de las tres de la tarde. Se notó que les gustaba el trabajo".

El secretismo alrededor de la producción de 'The Crown' es total. "Nosotros grabamos, pero en realidad no sabes qué año es, ni qué sitio... De hecho, creo que ni los españoles que estaban 'cuidando' de la figuración sabían muy bien de qué iba", señala Alicia.

Los contratos de confidencialidad son algo común en este tipo de producciones, incluso en ocasiones hasta 'revisan' las redes sociales de los extras para evitar que se escape algún detalle. "Aquí había restricciones, pero lo que de verdad me llamó la atención fueron las cámaras que se han utilizado. ¡Eran bicharracos! Es una producción de una serie pero el material es de cine", declara la jerezana.