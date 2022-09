La cuesta de septiembre para una familia numerosa

Septiembre es un mes cargado de gastos extraordinarios. Al aumento de la luz, el coste de la alimentación, los picos de la gasolina, entre otros recibos, hay que sumarle la vuelta al colegio. Para cualquier familia ya es un reto afrontar un mes así, más aún cuando se trata de una familia numerosa.

Fátima Ortegón y Antonio Gallardo tienen ocho hijos (una hija se ha independizado). Los tres pequeños van al colegio, otro hijo al instituto, otro está estudiando el C2, una hija está en Italia estudiando Enfermería Veterinaria y hay dos hijos que buscan empleo tras terminar sus ciclos formativos. "Tener familia numerosa no era algo que me lo planteara, pero aquí estamos", declara Fátima, quien añade que aunque es muy bonito levantar una casa así, "es un 'trabajo' muy ingrato, no hay vacaciones ni descanso. En muchas ocasiones falta el autocuidado".

La madre reconoce que "septiembre es un mes horrible, ya no sólo por los gastos sino porque tengo tres niños que cumplen este mes, también en octubre, noviembre...". "Es una locura de mes. Nosotros aprovechamos la paga extraordinaria de verano de mi marido para afrontar los gastos de septiembre. No sé cómo llegamos, pero se paga todo y no le falta de nada a ninguno. Y eso que eso de que se pasa la ropa de uno a otro..., los tres mayores parecían trillizos, prácticamente han tenido la misma talla, así que todo por 3", añade.

Tener 3 o más hijos y unos ingresos que no superan los 2.000 euros supone tener dificultades para llegar a fin de mes o tener que recortar gastos para poder hacerlo. Así lo revela el Estudio de las Familias Numerosas en España, elaborado por la Federación Española de Familias Numerosas (FEFN) con GAD3 en base a más de 1.800 encuestas, que pone de manifiesto que una gran mayoría de familias numerosas se ve obligada a hacer números y “tirar” de ahorros propios o ajenos, para poder cubrir todas sus necesidades.

En concreto, según el estudio, realizado con el apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, los problemas para terminar el mes afectan a 7 de cada 10 familias numerosas, un 73%, entre las que se encuentran las que afirman directamente que “tienen dificultades para llegar a fin de mes” (31,7%), las que tienen que reducir su presupuesto, recortando de aquí o allá, que suponen un 24,5%, las que tienen que recurrir a ahorros o incluso pedir un préstamo, un 12,2%, y un pequeño grupo de familias que cuenta con un colchón para cubrir gastos: la ayuda de un familiar (4%) o de una ONG (0,7%).

971 partos en Jerez en seis meses

La provincia ha registrado un total de 50 nacimientos más en el primer semestre del presente año en comparación con el mismo periodo de 2021, contabilizando hasta un total de 4.153, según los datos hechos públicos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Cádiz es la provincia andaluza en la que más sube la natalidad y, además, frena por primera vez la caída de nacimientos de los últimos seis años. Sólo en el Hospital de Jerez se han registrado 971 partos en el primer semestre de 2022.

Según los datos históricos del INE, los nacimientos en los primeros seis meses del año en Cádiz han ido experimentando un progresivo decaimiento de los nacimientos desde 2016, cuando hubo un total de 5.703 nacimientos, el último dato más alto registrado en los últimos seis años. Desde entonces, los siguientes ejercicios, los nacimientos han ido acumulando números inferiores, siendo el más bajo el del año 2021, cuando se registraron 4.103 nacimientos en los primeros seis meses.

De esta manera, la provincia ha conseguido frenar por primera vez, según los datos registrados en el INE de nacimientos por provincias, la tendencia negativa de nacimientos, en los primeros seis meses del año.