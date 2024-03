"¿Para qué vamos a denunciar lo que pasa en San Benito en Jerez? ¿Para que nos maten?"

Miedo. Esa es la palabra que acompaña a muchos vecinos de San Benito desde hace demasiado tiempo. El aumento de la inseguridad en los últimos años ha provocado que los residentes miren con recelo hacia atrás cuando van a acceder a sus portales.

El tráfico y consumo de drogas ha provocado que en determinados puntos de esta barriada sea peligroso salir a según qué horas del día. "Pero nadie habla, nadie quiere dar la cara por miedo a represalias", asegura un vecino. "Son pocos, en comparación con los que vivimos aquí pero es muy triste que nadie ponga solución", añade indignado.

Ejemplo de lo que está ocurriendo es lo que puede verse en el vídeo difundido por los propios vecinos y que acompaña a esta información. En él, dos personas pelean y se lanzan amenazas de muerte. "Esas peleas son constantes. La parte de Tomás García-Figueras está más tranquila pero la que da a la carretera de Trebujena, aquella zona frente al Mercadona, el Acuña… aquello es horroroso. Son broncas constantes", apunta una vecina desde el anonimato.

Sin embargo, ningún residente se atreve a hablar públicamente porque el panorama va a peor: "Se está viendo una movida de papelinas, de gente viniendo a comprar y a consumir... Compran y en el primer rincón que ven allí se meten a consumir. Pero hay mucho miedo a la hora de denunciar la situación porque de esta gente te lo puedes esperar todo. Hay mucho miedo a las represalias".

Así las cosas, los afectados lamentan que no se actúe "porque la Policía conoce todos los puntos negros, pero si no vienen, no lo ven. Y si vienen y se hacen los suecos, tampoco sirve para nada". Los vecinos, además, son tajantes: "Esto no lo ‘limpian’ porque no les da la gana".

Algunos residentes aseguran que "aquí hay casas con plantaciones dentro, viviendas con las luces enganchadas y no por necesidad precisamente... Pero nadie lo denuncia por miedo a que le den un palo y lo dejen ahí en una esquina".

"¿Cómo lo vamos a denunciar? ¿Para que nos maten? Se aprovechan del miedo que producen en la gente que vivimos por derecho. Aquí pagamos justo por pecadores. En San Benito hay mucha gente buena pero hay dos, cinco, diez o veinte puntos negros, los que sean, que no los combaten porque no les interesa, no quieren", lamenta visiblemente afectado un vecino.

En la misma línea, otra vecina recuerda que "la Policía debe significar seguridad para todos, no solo para el centro y para que los turistas vean lo bien que está Jerez. ¿Qué pasa con el resto de vecinos que pagamos nuestros impuestos? Salimos con miedo de ir con el bolso en la mano. No es nuevo, llevamos años así pero es que cada vez vamos a peor. No sabemos ya qué hacer".

"Y esto es un suma y sigue de inseguridad... Personas con perros peligrosos sueltos a diario. A dos personas le han mordido ya y les han causado graves daños y a un perrito chiquito lo mató un perro de estos animales. ¿Qué hubiera pasado si hubiera cogido a un niño pequeño?", pregunta un vecino. "Esa es la seguridad que tenemos en San Benito y el miedo que nos está acojonando a todos los que vivimos aquí", añade.

Para los vecinos "esto es como una viña sin vallar. Si una finca no tiene quién la guarde, adiós finca. Aquí que pase un coche de Policía es raro, tanto que cuando viene se forma revuelo, pero entra por aquí y sale por allí. Nada más".

"Aquí hay que hacer una buena batida. Esto no se soluciona porque no quieren solucionarlo. Esto tienen que ponerlo patas arriba. La esquina de Acuña, la zona del supermercado, los voladizos de Racimo 2... todo lo que da para la carretera de Trebujena da miedo", reiteran los afectados.