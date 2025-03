Diana Navarro reivindica la vigencia de la copla en 'De La Piquer a La Navarro' en el Teatro Villamarta

Diana Navarro reinvidica la vigencia de la copla en su espectáculo De La Piquer a La Navarro, que podrá verse este sábado, día 22 de marzo, en el Teatro Villamarta. En este montaje, la cantante malagueña rinde homenaje a su admirada Concha Piquer pero, además de interpretar algunas de sus más conocidas canciones, demuestra que el género es atemporal y, con su impronta personal, lo traslada al siglo XXI.

Después de su éxito como actriz represetr3ntando a Concha Piquer en el montaje teatral En tierra extraña -que narraba el encuentro de la cantante con García Lorca y el compositor Rafael de León el día que estalla la Guerra Civil-, la malagueña demuestra de nuevo su devoción hacia el legado artístico de Concha Piquer y al género que representó recreando sus temas más emblemáticos, así como otros no tan populares. Entre otras cosas, Diana Navarro pretende con este espectáculo que las nuevas generaciones puedan conocer y tener como referente a esta mujer que, entre los muchos logros de su carrera fue, con sólo 14 años, la primera española en actuar en Broadway y la primera actriz en tener imágenes de cine sonoro en el mundo.

Diana Navarro demostrará sobre el escenario del Teatro Villamarta -acompañada por Julio Awad Bisqued, piano y teclado; y David Pérez Huerta, acordeón- que la copla sigue vigente en las voces de muchos artistas y poetas, en la memoria de nuestros mayores y, gracias a ellos, en generaciones posteriores.

En definitiva, De La Piquer a La Navarro viene a ser un homenaje a las coplas del siglo XX en el siglo XXI, una actualización del género cuyo mérito hay que atribuírselo a la cantante malagueña. Su innovador enfoque y su respeto por la tradición han abierto un nuevo camino para la música española, demostrando que es posible mirar hacia el futuro sin olvidar el pasado. En este viaje sonoro hacia la copla y su evolución sonarán temas como Ojos verdes, No te mires en el río, En tierra extraña, Tatuaje, No me llames Dolores y Me embrujaste, entre otros.

Artista en constante evolución, Diana Navarro suma -a la condición de cantante- la de compositora y actriz. Se ha especializado en música tradicional española, fusionando copla, saeta, flamenco y zarzuela con estilos tan dispares como el pop sinfónico o la electrónica. Tras su paso por Jerez, la malagueña afrontará un nuevo reto a principios de abril con el estreno de un nuevo espectáculo -Ya no estoy sola- en el Teatro Real de Madrid. De este modo, celebra sus 20 años de carrera en un formato en el que estará acompañada por orquesta de cámara, banda, cuadro flamenco y coro.