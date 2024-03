Erasmus+, otra forma de aprender

El IES Padre Luis Coloma cuenta por segundo año con la acreditación Erasmus +, una certificación que implica movilidades con otros centros europeos y que mantendrán hasta el año 2027. El histórico instituto jerezano es uno de los muchos centros educativos de la ciudad que llevan trabajando con este programa desde hace años, pues ven en este modelo educativo una buena opción para el mejor desarrollo de alumnado y docentes.

Pero, ¿qué es Erasmus+? El programa Erasmus + es el sucesor del programa Erasmus, creado originalmente por la Unión Europea en 1987 con el objetivo de promover una cooperación más estrecha entre las universidades y las instituciones de enseñanza superior de toda Europa. Esto significó la creación de un sistema organizado e integrado de intercambio transfronterizo de estudiantes.

Con el paso de los años, dicho programa se ha visto ampliado, por lo que en la actualidad se le conoce como Erasmus +. Hasta ahora, entre 2014 y 2021, más de 13 millones de personas han participado en Erasmus+, gracias a la entusiasta aceptación de oportunidades por parte del personal docente y estudiantes de todas las edades.

En la actualidad, son muchos los centros jerezanos que trabajan con la acreditación Erasmus y proyectos concretos. Se trata de centros de ESO, de Educación Infantil y Primaria, Centros de Educación de Personas Adultas y la Escuela de Idiomas de Jerez, estos últimos a través de un consorcio junto al Centro de Profesorado de Jerez. De hecho, en la última convocatoria se aprobó la inclusión de dos centros jerezanos más, el Colegio María Auxiliadora y el IES Santa Isabel de Hungría.

A lo largo de los últimos meses han sido varios los alumnos europeos que han visitado, dentro de este marco, la ciudad. Por ejemplo, en octubre visitaron Jerez alumnos de Hungría y Rumanía de 4º de ESO dentro del programa Erasmus + que realiza el colegio Padre Torres Silva, un mes en el que también pasaron por la ciudad jóvenes de la República Checa, concretamente de Brno, que trabajan con el IES Elena García Armada.

En las últimas semanas, por su parte, estudiantes del Anne Frank Gesamtschule de la localidad alemana de Gütersloh, que han trabajado con el IES Álvar Núñez visitaron Jerez, al igual que hace unos días los italianos del IIS Cassata Gatappone, de la localidad italiana de Gubbio, que han estado en la ciudad veinte días tras el intercambio con alumnos del IES La Granja.

El IES Padre Luis Coloma ha tenido hasta hace unos días a una representación de las islas Martinicas, mientras que desde el pasado 4 de marzo se encuentran en Jerez jóvenes del Instituto Borgarskola de Malmö, en Suecia. Además, desde principios de año y durante dos meses han permanecido en el instituto dos alumnas francesas, Anaëlle y Amaya, procedentes del College Les Eyquems de Burdeos.

¿Cómo funciona Erasmus +?

Son varias las movilidades que se le presentan al alumnado dentro del programa Erasmus +. Así, las más habituales son "las que se hacen en grupos de alumnos, que suelen ser de una semana", explica Inmaculada García, una de las docentes del IES Padre Luis Coloma. "La segunda modalidad es de Larga duración que en nuestro caso es de uno o dos meses, aunque el año que viene queremos implantar tres meses".

A ello se suman las movilidades para los propios docentes, que suelen ser "un periodo de observación de una semana, y cursos de formación que solemos hacerlos en verano y que también suelen durar una semana". Cuenta Moisés García, director del centro, que "el curso pasado realizamos uno en Finlandia, donde se pudo observar de primera mano el sistema educativo finlandés tan exitoso".

A dicho programa se pueden acoger tanto alumnos de Educación Secundaria Obligatoria como alumnos de Bachillerato.

Actualmente, el IES Padre Luis Coloma es un centro acreditado de tal forma que hasta el 2027 "podemos llevar a cabo este tipo de movilidades, no se nos tienen que conceder, sino que ya disponemos de esa financiación para poder realizarlos", apunta Inmaculada García.

La elección de estos centros europeos suele forjarse "sobre todo en los periodos de observación que tenemos los profesores, ahí se establecen buenos contactos", si bien no es la única opción ya que "también hay plataformas donde se puede contactar".

Cada alumno elige el destino en función del idioma que pretende estudiar o ampliar, "aunque normalmente, el idioma para comunicarse es el inglés. Ahora por ejemplo hemos tenido alumnos suecos en Jerez, y hablábamos con ellos en inglés".

Testimonios personales

Jean-Michel Diot es el director del Lycée Aristide Briand, de la localidad de francesa de Évreux, que estos días supervisa el trabajo de algunos de sus alumnos en el IES Padre Luis Coloma. “Llevamos trabajando con Erasmus + desde hace dos años y acabamos de firmar un convenio de colaboración con el instituto Coloma para colaborar entre ambos institutos”.

En su centro educativo “tenemos dos programas de intercambio, uno con Erasmus, de un mes de duración, y el otro que ya no está dentro de ese marco y en el que los estudiantes se marchan una semana fuera”.

Su primera experiencia de intercambio con un centro español, “está siendo muy positiva, es la primera que hago desde que llegué a la dirección hace cinco años, y creo que es una experiencia muy bonita, tanto para el profesorado como para los alumnos, que aprenden mucho, sobre todo porque encuentran una cultura diferente y un idioma que mejorar”.

Esta afirmación lo corroboran algunos estudiantes jerezanos que este año han llevado a cabo el programa Erasmus. Así lo reconoce Carla, de 3º de ESO. “He aprendido un nuevo idioma, y también una nueva cultura, además de conocer nuevos lugares”. La misma idea comparte Amaya, estudiante francesa que estos días está en Jerez. En su caso, lo que más le ha llamado la atención es “el horario de clases, porque en Francia llegas a casa a las cinco y media y hay muchos más deberes”.

Noa, estudiante de 4º de ESO del IES Padre Luis Coloma, ha repetido este programa por segundo año consecutivo. “El año pasado estuve una semana en Portugal y ahora en Francia un mes. A mí me encanta viajar y esto es una buena oportunidad”.

Cuando se le pregunta por la experiencia en sí, asegura que “tienes que tenerlo muy claro, porque en primer lugar te debes adaptar a la vida de otra persona y hacer lo que haga ella e integrarte en su familia. A mí no me ha costado, pero supongo que no todo el mundo lo lleva bien”.

Sin embargo, después de ella “veo las cosas de otra manera, e incluso, en mi caso, me he dado cuenta que después de venir de Francia, tengo más paciencia y no sé por qué. Date cuenta que al principio no entiendes nada, pero poco a poco te das cuenta que vas enterándote de todo”.

“No tengo quejas, es algo que te cambia la vida”, afirma Marta, que ha compartido experiencia con Anaëlle. Ésta última cree que su periplo en Jerez “me ha servido para mejorar mucho mi español. Al principio es duro, son días de adaptación, pero al final merece la pena”.

De 4º de ESO son también David y Marina, que han realizado Erasmus con Otilie y Lucy. En el caso de David, “ya estuve en Portugal, aunque sólo una semana”, pero en el caso de Otilie, Marina y Lucy “es la primera vez”.

Para Marina “a mí me ha cambiado la vida en la independencia que se adquiere, y también en la madurez”; mientras que David asegura que “cuando vuelves, valoras mucho más las cosas, se todo de manera distinta”.