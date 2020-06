El periodo de escolarización del curso 2020/21 en la ciudad encara su segunda fase una vez exhibidas las listas baremadas el pasado martes. El siguiente paso, tras el pertinente trámite de audencia, será el sorteo para dirimir empates a puntos en los centros, fijado para el 16 de junio, y la posterior publicación de las resoluciones de admisión un día después, el 17 de junio. El siguiente paso será, el día 24, la publicación de las listas para los alumnos que no hayan encontrado sitio en la primera opción.

Esta primera etapa de la escolarización ha vuelto a dejar patente la dinámica existente en Jerez en los últimos tiempos, el debate entre pública y concertada, una situación que suele generar controversia cada año por estas fechas. Evidentemente, la baja natalidad ha marcado la actualidad de este proceso, en el que el factor Covid-19 también ha hecho su aparición, tanto que en algunas de las zonas en las que está divida la ciudad, educativamente hablando, no se han completado las plazas ofertadas. La razón, la desconfianza generada en muchos padres a la hora de llevar a sus hijos de 3 años a los centros educativos el próximo 10 de septiembre (fecha fijada para el inicio del curso), teniendo en cuenta la incertidumbre que a día de hoy genera la vuelta a las aulas del alumnado.

Al analizar las tres zonas en las que la Junta tiene divida Jerez a nivel educativo (con datos de elaboración propia), encontramos que en la zona 1, donde predomina la presencia de colegios concertados, la dinámica ha variado poco. Quizás por ello, muchos centros y colectivos, como el caso de Marea Verde, han insistido en los últimos años en la necesidad de respaldar más a la educación pública, que ha ido perdiendo líneas frente al mantenimiento de los centros concertados. Aún así, colegios como Antonio Machado o La Unión mantienen el pulso año tras año, conscientes de que las solicitudes subsidiarias le permiten seguir en la brecha. El ejemplo más claro es La Unión, que aunque ha recibido 45 solicitudes, tiene más de 100 subsidiarias.

En esta zona, la sorpresa ha sido el hecho de que Marianistas no haya completado cupo, algo que también demuestra la actitud de los padres en esta escolarización, es decir, prefieren asegurarse plazas en vez de tener que esperar un posible sorteo.

*Tabla orientativa realizada con datos de elaboración propia (Las cifras son tomadas días después de finalizar el plazo de entrega de solicitudes)

En la zona dos, la situación es, año tras año, más complicada. La presencia de concertados como Madre de Dios, Oratorio Festivo, Beaterio, Sagrado Corazón Mundo Nuevo y Las Salesianas, unida a la baja natalidad de la parte sur de la ciudad, hace que los centros públicos se estén quedando cada vez con menos niños. No obstante, el trabajo de colegios como Federico Mayo, Juventud, Poeta, San Vicente de Paúl o García Lorca, muchos de ellos con reconocimientos significativos a nivel educativo, está consiguiendo frenar la sangría.

La situación ha producido una pérdida de líneas importante, de ahí que muchos aboguen por bajar la ratio. Dentro de la zona dos hay que destacar el curioso caso del Luis Vives, sin duda, una de las buenas noticias de este periodo, ya que ha pasado de 12 a 22 solicitudes.

La zona 3, por su parte, tampoco se escapa de la baja natalidad. Así, centros como Manuel de Falla, Elio Antonio de Nebrija, Tartessos, El Retiro o Las Granjas han visto reducidas sus líneas en el último lustro, algunos, como el caso de éste último, de manera considerable, ya que no hace demasiado era un colegio con cuatro líneas. Igual ocurre con el Nebrija, que hace apenas tres cursos tenía 75 solicitudes y ahora tiene 51, algo que podría incluso hacerle perder una línea más y pasar de las cuatro que tuvo no hace mucho a sólo dos, aunque esto aún no está confirmado.

No obstante, en esta zona también hay centros que mantienen su situación de privilegio, tales como La Marquesa o Blas Infante, y otros cuya situación fluctúa en función del año, como ocurre con el Montealegre, Membrillar y San José Obrero. El único concertado de esta parte de la ciudad, Jesús María de La Asunción, no ha variado su media en los últimos años.