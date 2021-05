“Llámame loco, pero qué vida es si no la vives”. Con esta frase acompañada de una fotografía realizando un ‘caballito’ con su motocicleta, un ‘rider’ justificaba, a su manera, las exhibiciones ilegales en una vía pública mientras era jaleado por un grupo de jóvenes desde las aceras. Estas prácticas, que suelen producirse durante todo el año, tienen su momento álgido en estos días de Gran Premio. Atajarlas es una de las prioridades de las Fuerzas de Seguridad, especialmente en estos momentos de pandemia donde se tratan de evitar aglomeraciones de personas.

En las últimas semanas, la avenida Blas Infante, en la zona sur, han vuelto a verse este tipo de peligrosas acrobacias. Ante esto, Policía Nacional y Policía Local retomaron los dispositivos de vigilancia conjunta en esta zona con el objetivo de persuadir a los amantes de estas prácticas. Para complementar esta vigilancia, esta semana se han instalado unas cámaras de alta resolución con el objetivo de identificar a los posibles infractores.

Pero, lejos de lo que pueda parecer, estas exhibiciones no son tan espontáneas como pueden parecer. Hay grupos de jóvenes dispuestos a hacer las delicias de otros por lo que tantean el terreno y aprovechan las redes sociales (especialmente Instagram o WhatsApp) para anunciar la convocatoria con escaso tiempo de antelación. Todo transcurre muy rápido, tanto que es difícil evitar que se produzcan. Gracias a estas aplicaciones los mensajes se extienden velozmente, tanto o más cuando los concentrados y los motoristas se dispersan tan pronto ven aparecer el primer vehículo policial.

Bien es cierto que en ocasiones estos exhibicionistas son identificados. En las últimas semanas, según datos apuntados por el Ayuntamiento a mediados de esta semana, se han interpuesto 67 denuncias por infracciones varias a la normativa de tráfico; se detuvieron a tres personas por delitos contra la seguridad vial; y se intervinieron 13 motos, dos de ellas de cross. A esto hay que añadirle otras 39 denuncias por incumplimiento de la normativa anti-covid 19.

Pero ante este fenómeno, el arma más efectiva es la disuasión. Esa es la filosofía aplicada en la avenida Blas Infante con la instalación de las cámaras y con la presencia de un dispositivo policial semipermanente. A esto se ha unido, además, un refuerzo de los controles de la velocidad (durante la jornada de este viernes el dispositivo estuvo operativo por esta zona de la ciudad).

Algunas fuentes consultadas señalan que estas medidas adoptadas han provocado que exhibiciones que se estaban pensando hacer en Jerez durante estos días vayan a tratar de hacerse finalmente en otras ciudades de la Bahía durante este fin de semana. De hecho, circulan por estos grupos algunas convocatorias previstas en El Puerto o San Fernando. La localidad portuense, precisamente, suele sufrir también habitualmente este tipo de prácticas peligrosas. En los perfiles de redes de estos jóvenes pueden verse acrobacias realizadas en las últimas semanas en la antigua travesía de la N-IV de la localidad portuense, una vía con características parecidas a la avenida de Blas Infante de Jerez (una avenida de doble carril con grandes rectas y con vías de huida en el caso de la llegada de la Policía).

Al no haber público en las gradas del Circuito de Velocidad, este fin de semana no se verán las habituales grandes concentraciones de motoristas que, tras asistir a la prueba, se concentraban en puntos como la avenida Álvaro Domecq o Europa, lugares que tenían que ser también controlados para evitar acrobacias y quemaduras de ruedas. Habrá aficionados, de hecho ayer viernes los hubo en la avenida de Europa, pero no serán tan numerosos como en anteriores ocasiones. Sin embargo, las fuerzas policiales están en alerta para tratar de atajar otras concentraciones que se producen también cada gran Premio, la de aquellos que buscan su gloria haciendo el caballito para ser vitoreados en directo o en redes sociales.