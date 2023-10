Por la gran fotografía de siempre

El espacio cultural de Diario de Jerez 'ArteaDiario' acogerá hasta el 10 de noviembre la exposición fotográfica de Fran Núñez 'Franagan' y Pepe Nihil. Se podrá visitar de lunes a viernes, de 18 a 20 horas, y mañanas previa cita en bernardopalomo@gmail.com. La muestra se suma a las diferentes propuestas fotográficas que se pueden disfrutar durante este mes en la ciudad dentro del V Festival Nacional de Fotografía 'Fotojenia'.

La inauguración, celebrada este miércoles, contó con la presencia de los propios autores, que estuvieron acompañados por familiares, amigos y destacados nombres del mundo de arte, así como del director de Diario de Jerez, Daniel Lamparero; y el crítico de arte y comisario de la sala, Bernardo Palomo.

Fran Núñez agradeció la "confianza depositada por esta sala y su apuesta por la fotografía y por hacer algo diferente a lo ya visto en la ciudad". A través del término 'Dasein', concepto filosófico acuñado por Heidegger que significa "ser", "ahí", haciendo referencia a la existencia, Núñez presenta en esta muestra un diario de emociones de un viaje interior. "Se realiza durante mi estancia en Inglaterra y recoge a través de estas imágenes una serie de sentimientos y reflexiones. Trata de romper con la rutina y los compromisos adquiridos en España. Podría ser una huida en cierto sentido. Una reflexión profunda hacia el autoconocimiento y la aceptación de uno mismo", explica.

Por su parte, Pepe Nihil también ensalzó la labor de esta sala en su apuesta por "otras cosas, diferentes, nuevas, en Jerez". El fotógrafo ofrece una retrospectiva de sus trabajos desde 2017. El espectador puede ver piezas derivadas de la fotografía escénica y el retrato, enfocadas a la experimentación fotográfica, como multiexposiciones, procesos analógicos experimentales, y otro tipo de bodegones, etc. Trabajos cada uno con su línea, color y estética, que conforman un conjunto nada dispar.

Para Bernardo Palomo, la fotografía es una expresión artística "que no puede nunca estar desligada del contexto habitual de las artes plásticas. La sala ArteaDiario no sería lo que es si en su programación no estuviera incluida la gran fotografía. Esta muestra viene a presentar a dos fotógrafos fotógrafos, aquellos que mantienen viva la gran fotografía de siempre, la que hicieron grande los grandes de la misma. Ellos están en el mismo camino".

Al terminar la presentación se brindó con un jerez de honor gracias a la colaboración de ‘Venenciadores SL’ y que ofreció el jerezano Jesús Rubiales.