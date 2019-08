El día en que Franco y Don Juan se reunieron en Jerez

Don Juan de Borbón y Francisco Franco se vieron las caras en Jerez en una fecha no desvelada de mediados de noviembre del año 1950. Así se recoge en un documento desclasificado de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), desconocido hasta hoy hallado por el periodista y escritor Wayne Jamison, autor de libros como La sombra del führer y Esvásticas en el Sur (ambos de la editorial Círculo Rojo), en el transcurso de la investigación para su próximo trabajo sobre el llamado ‘Doctor Pirata’. El documento que reproduce hoy este Diario, fechado el 28 de diciembre de 1950, recogen los testimonios de dos personas bien diferentes pero ambas informantes de la CIA: el ex coronel de las SS Otto Skorzeny y el ex diputado socialista español Teodomiro Menéndez.

Del primero de ellos se puede leer que, “según los informes, estaba en España el 21 de diciembre de 1950”, y “dijo a la fuente el 20 de diciembre que el Pretendiente Español Don Juan se reunió con el General Franco el 18 de diciembre en una conferencia en la residencia de Franco”.

Sobre el segundo, y aquí es donde aparece el dato, la CIA escribe:“El socialista Teodomiro Menéndez, al comentar sobre los rumores actuales en Madrid en noviembre de que Franco y Don Juan habían estado en contacto, insistió en que había habido una reunión en Jerez de la Frontera. Según Menéndez, Don Juan había regresado por vía aérea desde Roma a Lisboa y había seguido inmediatamente a Jerez de la Frontera, donde había sido invitado a un viaje de caza y había hablado con el Jefe de Estado Español”.

De qué hablaron Franco y Don Juan en Jerez es una incógnita. Por la fecha del documento, es muy probable que continuasen con las conversaciones acerca de la llegada del hijo del conde de Barcelona, Juan Carlos de Borbón, que sería proclamado Rey de España un cuarto de siglo después.

El dictador y el abuelo del rey Felipe VI mantuvieron su primer encuentro el 25 de agosto de 1948 a bordo del yate ‘Azor’, en aguas del Golfo de Vizcaya. Entre otras cuestiones ahí comenzó a fraguarse la llegada de don Juan Carlos a España para cursar en nuestro país sus estudios, lo que se produjo el 8 de noviembre de 1948, a los diez años de edad. Pero las relaciones entre Don Juan no siempre atravesaron buenos momentos y, tras el verano de 1949, Juan Carlos abandonó España y se quedó en Estoril. Regresaría a España en el otoño de 1950 para continuar sus estudios, en esta ocasión acompañado de su hermano menor Alfonso, y es ahí donde se puede enclavar ese reencuentro entre Don Juan y Franco en Jerez.

En cuanto al lugar en el que se produjo esa reunión, es muy probable que fuese en una finca del término municipal o próxima a éste, pues el Generalísimo era muy aficionado a la caza y, según se puede comprobar en numerosas referencias en la prensa de la época, acudía con cierta asiduidad a la provincia de Cádiz para practicarla. Como apunta Jamison, entre 1948 y 1951 el dictador viajó mucho a diferentes fincas gaditanas para participar, sobre todo, en ojeos de perdices.

El documento desclasificado por la CIA –que lleva al pie la leyenda Nazi War Crimes Disclosure Act (Ley de Divulgación de Crímenes de Guerra Nazis) pone de manifiesto una vez más que los norteamericanos seguían muy de cerca las reuniones entre Don Juan y Franco. Fueron los Estados Unidos, junto con Inglaterra, dos de los principales países que, tras el bloqueo de las potencias aliadas al régimen de Franco, ayudarían más a su reconocimiento internacional. De hecho, sólo tres años después del encuentro en Jerez se firmaron los Pactos de Madrid por los que los norteamericanos usarían hasta nuestros días las instalaciones de la Base Naval de Rota.

El espaldarazo definitivo al régimen lo darían la famosa visita a España y foto del abrazo con Franco del presidente estadounidense Dwight D. Eisenhower a España el 21 de diciembre de 1959.Resulta interesante conocer por fuentes norteamericanas que mucho antes ya se estaba negociando y decidiendo, de Norte a Sur, del Golfo de Vizcaya a Jerez, ni más ni menos que el futuro de España.

Los informantes

Que Otto Rolf Skorzeny trabajó tras la Segunda Guerra Mundial para servicios secretos como la CIA o el Mosad es algo que ya se conocía. El coronel de las SS famoso por operaciones especiales como el rescate de Benito Mussolini se movió por España como un respetable hombre de negocios (german bussiness men resident in Spain le llama el documento de la CIA) y se le situó a menudo en el Campo de Gibraltar y en Madrid, donde falleció en 1975.

Al lado opuesto ideológicamente pero compartiendo tarea de informante de la CIA encontramos a Teodomiro Menéndez (well acquainted in oposition circles, bien familiarizado en los círculos de oposición), sindicalista y ex diputado socialista por Asturias que fue condenado a muerte dos veces y tras diez años de cárcel fue liberado en 1950.

Por carretera o por un aeródromo con pasado militar

Cómo llegó Don Juan, procedente de Lisboa, para reunirse con Franco en Jerez es algo que no se detalla en el documento de la CIA. Pudo haber llegado por carretera pero también por avión, pues Jerez ya contaba en 1950 con un aeródromo con un pasado militar en los años previos a la Segunda Guerra Mundial.

El periodista y escritor Wayne Jamison detalla en su libro Esvásticas en el Sur que “este aeródromo del Sur de la Península se construyó en la zona de La Zarandilla, en el sureste de Jerez y, posteriormente, en 1937, se trasladaría a su ubicación actual” y que “no sería hasta 1946 cuando, tras una ampliación, se abriría al tráfico civil”. El aeródromo jerezano desempeñó un destacado papel al inicio de la Guerra Civil para que Franco pudiese mover sus tropas del Norte de África hasta la Península.