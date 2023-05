Los halcones peregrinos crían por primera vez en Jerez

Hace años que los halcones peregrinos frecuentan la ciudad de Jerez, pasando largas temporadas en el casco urbano, sobre todo en invierno, pero no ha sido hasta hace unos días cuando se ha podido constatar su reproducción. Ornitólogos de la Sociedad Gaditana de Historia Natural (SGHN), han documentado la nidificación de una pareja de esta rapaz en una terraza del último piso de un edificio residencial.

La joven pareja puso dos huevos, pero sólo uno de ellos eclosionó. Su pollo, un macho, se desarrolla con normalidad y ha sido marcado este jueves con una anillas identificativas para su futuro control.

La SGHN lleva años trabajando en la colonia de cernícalos primillas (pariente menor del halcón) presente en este edificio, colaborando con los propietarios en la colocación de nidales para favorecer su reproducción y marcando sus pollos con anillas para su control a distancia. Ha sido precisamente en el curso de dicho seguimiento cuando se ha podido detectar a la pareja de halcones.

La SGHN quiere destacar el grado de compromiso y colaboración de la mayoría de vecinos que, tanto en el caso de los cernícalos como en el del halcón, han procurado evitar las molestias a las aves al máximo.

Animal más veloz del mundo

El halcón peregrino es una rapaz de mediano tamaño, ampliamente distribuida por todo el planeta y conocida por ser el animal más veloz del mundo, al poder alcanzar los 360 km/h en picados para capturar a sus presas.

Viven habitualmente en zonas agrestes y se reproducen en roquedos, pero recientemente han colonizado las ciudades, adaptándose a la vida urbana y a la abundancia de alimento -fundamentalmente palomas- que encuentran en este nuevo hábitat.

En España comenzaron a criar en las grandes urbes hace varias décadas y en la actualidad hay varias parejas criando en Madrid y Barcelona. Posteriormente han ido colonizando otras urbes y en Andalucía hace años que se han reproducido en ciudades como Málaga, Granada, Sevilla y Cádiz. Ahora Jerez se suma a este selecto club de ciudades con halcón.

Andalucía cuenta con casi 300 parejas reproductoras de halcón peregrino según el Programa de Seguimiento de Fauna Silvestre que coordina la Junta de Andalucía con la colaboración de organizaciones ambientales. De ellas, unas 50 crían en la provincia de Cádiz.

Esta es una gran noticia para Jerez, al aumentar su biodiversidad urbana y contar con un eficaz aliado en la lucha contra la superpoblación de palomas, ya que los halcones son especialistas en la caza de estas aves. De hecho, recientemente el Ayuntamiento de Jerez anunció la reintroducción de esta especie en la ciudad con este fin mediante un proyecto de hacking, consistente en la liberación de pollos criados en cautividad.

Este tipo de acciones como se ha podido comprobar no son necesarias, pues no tiene mucho sentido reintroducir una especie allí donde ya está presente de forma natural, sino más bien facilitar las condiciones para su asentamiento, por ejemplo, mediante la colocación de nidales apropiados para su nidificación en lugares estratégicos de la ciudad. Además de tener un coste para las arcas municipales, esta acción podría interferir genética y sanitariamente con los halcones silvestres, por lo que no es muy aconsejable.

Desde la SGHN se va a hacer un minucioso seguimiento de esta pareja y de la especie en nuestra ciudad y se tiene prevista la colocación de cajas nido para facilitar el establecimiento de más parejas en el futuro.