Herido un niño de 10 años en Jerez tras caer un árbol de grandes dimensiones

Un niño de 10 años de edad resultó herido en la cabeza esta mañana tras caerle parte de un árbol de grandes dimensiones en el Parque Antonio Sanz Zamorano, en Jerez de la Frontera.

El menor formaba parte de un grupo de escolares que realizaba actividades deportivas en dicho recinto cuando, en torno a las 11:00 horas de la mañana de este martes, parte del ejemplar se precipitó sobre el chico causándole una brecha en la cabeza.

El incidente, según testigos presenciales, causó la lógica alarma entre los compañeros y profesores y los clientes que, a esa hora, desayunaban en el cercano centro de ocio para niños y adultos Jerez Fun Center, situado en la Avenida Tío Pepe.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Policía Local de Jerez así como una ambulancia de emergencias del 061 que atendió allí mismo al niño en primera instancia.

Tras el incidente, los agentes de la Policía Local llamaron a técnicos de la Delegación Municipal de Medio Ambiente para que inspeccionaran el árbol por si había que talar el ejemplar entero por si estuviera podrido.

Arde la cocina de un restaurante de Arcos

Por otro lado, la pasada noche se registró un fuego en la cocina de un restaurante cuando sus dueños se encontraban en el lugar cocinando para ellos.

Afortunadamente no hay que lamentar daños personales ya que el bar estaba cerrado al público.

El local se ubica a 2,5 kilómetros del municipio de Arcos de la Frontera en la carretera A-372 que discurre hacia El Bosque.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz en un comunicado, el inicio del fuego se ha localizado en una freidora que se encontraba en llamas y en la campana extractora de la cocina, extinguiendo el incendio con un extintor.

A su llegada, a las 21,45 horas de este pasado lunes, efectivos de Bomberos procedieron a ventilar de manera forzada la habitación incendiada con un turbo ventilador, además de extinguir y refrescar la zona con el uso de 200 litros de agua.

El local no estaba abierto al público pero estaba la familia cocinando para ellos. No obstante, no se han producido daños personales y sólo una mujer ha tenido que ser atendida por los sanitarios debido a una bajada de azucar.

El incendio ha ocasionado numerosos daños materiales en las freidoras, la campana de extracción y en el el techo de escayola de la cocina, afectado por el humo y el hollín.

En la intervención, que ha finalizado a las 23,10 horas, ha participado una dotación del Consorcio de Bomberos en el parque de Arcos de la Frontera con dos autobombas, una urbana y otra rural. Además, hasta la zona se han desplazado efectivos de Policía Local, Guardia Civil y servicios sanitarios.