Los hermanos mayores cierran filas y prometen un nuevo tiempo

El final del pleno extraordinario celebrado el pasado lunes en el que se quería hacer una proclama en favor del consejo ha sido determinante para estrenar un nuevo tiempo. Al menos así se desprende de un buen número de miembros del pleno tras el día de la firma de la paz.

Por parte de los hermanos mayores, en su mayoría valoran muy positivamente las palabras dirigidas del obispo, José Mazuelos Pérez. Un mensaje que se trasladó al pleno a través del asesor eclesiástico del consejo el sacerdote José Manuel Sánchez Romero Martín Arroyo. En ellas, fundamentalmente, el obispo de la Diócesis daba por zanjado el posible enfado por algunas manifestaciones en su contra afirmando que no había nada que perdonar. Por otro lado, el prelado hacía un llamamiento a la responsabilidad de todos para comenzar un nuevo tiempo más acorde con el espíritu de solidaridad y respeto cristiano que debe de imperar en una institución que nace de la misma Iglesia.

Los hermanos mayores en una aplastante mayoría apoyaron las palabras del obispo como no podía ser de otra manera. En este sentido, se quiere lanzar un mensaje a la opinión pública de "nuevo tiempo para ganarnos el respeto de todos los jerezanos que quizá en las últimas semanas les hemos defraudados un poco", sostenía en este caso Francisco Javier Román, hermano mayor de la Coronación de Espinas.

Por su parte, Fernando Barrera, hermano mayor de la defensión, también ha querido mostrar su tranquilidad tras el pleno. "Sinceramente no tengo nada que decir que sea apoyar las palabras del señor Obispo. Sus indicaciones deben de ser para nosotros un resorte que nos haga estrenar un nuevo tiempo en el que debe de imperar los puentes y los acuerdos entre todos", sostenía.

Rafael Jorge Racero, hermano mayor del Santo Crucifijo de la Salud, también quiere expresar que "este pleno ha servido para estrenar un nuevo tiempo. Debemos de centrarnos de una vez por todas por hacer de nuestra Semana Santa y de nuestras cofradías algo más grande de lo que ya son", aseguraba ayer a este medio.

Finalmente, el consejo emitía un comunicado tras el pleno el que se daba a conocer la aprobación a la proclama de respaldo a la permanente y al presidente. Una aprobación que no fue votada por la asamblea. Sin embargo, ningún hermano mayor quiso darle importancia si se votó o no a dicho manifiesto. Para los dirigentes cofrades lo verdaderamente importante es hacer propósito de enmienda. Lo que decía el manifiesto era una obviedad, pues no cabe un pleno que no apoye al consejo que ha sido nombrado a través de unas votaciones nacidas de esta misma asamblea.