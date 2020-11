La plantilla de limpieza del hospital de Jerez convoca una huelga a partir del 1 de diciembre

La plantilla de limpieza del hospital de Jerez ha convocado una huelga en el servicio a partir del 1 de diciembre, dejando un escenario muy complicado en el centro durante esta pandemia sanitaria. Desde el comité declaran que esta decisión viene motivada por la "falta de negociación" del convenio por parte de la empresa.

La presidenta del comité, Mila Menéndez, señala que "el acuerdo al que habíamos llegado antes de la pandemia ya no lo mantienen. Cuando hemos retomado la negociación tras estos meses imposibles para una reunión, los porcentajes que se habían negociado ya no los quieren". "El convenio estaba casi cerrado, pasó lo de la pandemia y ahora no hay manera. Es más, incluso ahora no nos dan carácter retroactivo del año, sólo desde hace unos meses. Ni lo entendemos ni lo aceptamos", asegura Menéndez.

"Nosotros hemos cedido mucho en esta negociación, pero ahora no sólo bajan porcentajes sino que además la retroactividad del año sólo sería desde junio. No. Aquí hemos estado dando lo máximo en unos meses muy complicados, no es nuestro problema que por la pandemia ahora no le salgan los números", denuncia la presidenta del comité. Aún no se conocen los servicios mínimos para el mes de diciembre si se llega finalmente al inicio de la huelga.