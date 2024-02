Una nueva Jefatura de la Policía Local para "una ciudad como Jerez"

Un 3 de marzo de 2011 comenzaron las obras de construcción de la Jefatura de Policía Local en La Asunción. Sin embargo, no ha sido hasta este 16 de febrero de 2024 cuando se han inaugurado oficialmente unas instalaciones que se pusieron en marcha a principios de diciembre de 2023.

Se pone así punto y final a unas obras que han pasado por todo tipo de vicisitudes (paralizaciones, renuncias de empresas constructoras, impagos, modificaciones del proyecto, obligación de devolver subvenciones). Ahora bien, desde hace unos meses los agentes trabajan en estas nuevas dependencias que han sustituido a la Jefatura que ha estado operativa en El Almendral desde mediados de los años ochenta del siglo pasado.

Por ello, los representantes políticos que intervinieron en el acto de inauguración no dudaron en hablar de “día histórico”. Y no faltó la solemnidad de este tipo de actos con la interpretación de los himnos nacional y andaluz por parte de miembros del Conservatorio de Música Joaquín Villatoro de Jerez, la izada de la bandera española por parte de agentes locales y la bendición de las nuevas instalaciones a cargo del obispo de la Diócesis de Jerez, José Rico Pavés. No faltó la asistencia de los responsables en la ciudad de las Fuerzas de Seguridad del Estado (Guardia Civil y Policía Nacional), de la judicatura y de la política, entre ellas de la nueva subdelegada del Gobierno en la provincia, Blanca Flores.

La nueva Jefatura de la Policía Local es un edificio construido en la avenida de la Universidad que tiene una superficie de unos 4.200 metros cuadrados repartidos entre planta principal, primera y sótano. En la planta baja está la zona de atención a los ciudadanos, la oficina de objetos perdidos, los vestuarios y las dependencias de Protección Civil. Mientras tanto, la primera planta se ha destinado para despachos de jefaturas, la sala de control de tráfico, las salas de reuniones y los grupos de investigación. Mientras, en el sótano están los aparcamientos y taller, entre otros.

A la inauguración asistió el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aseguró que estas nuevas instalaciones “hacen justicia con la Policía Local después de 15 años de espera”. Tras afirmar que con esta jefatura se da “un paso importante”, mencionó los retrasos acumulados en esta obra llegando a afirmar que el actual ejecutivo ha sido quien la ha “desbloqueado” en “solo ocho meses”.

Por su parte, la alcaldesa jerezana, María José García-Pelayo, incidió en que la seguridad “es una auténtica prioridad” para el ejecutivo que dirige, de ahí que anunciara que está prevista la incorporación de unos 70 agentes al cuerpo de la Policía Local en los próximos años, además de la adquisición de nuevos suministros para su labor.

Finalmente, el intendente jefe de la Policía Local, Manuel Benítez, señaló que, con la puesta en marcha de esta Jefatura, se “cumple un sueño largamente esperado por la Policía Local”. “Nuestra ciudad necesitaba de un edificio de estas características”, dijo.