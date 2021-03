La iniciativa Zero Waste llega a Jerez: la lucha contra los residuos

Reducir la huella ecológica y concienciar a la ciudadanía. Con estos objetivos, entre otros, nació el movimiento Zero Waste en Cádiz y desde hace unos meses la iniciativa juvenil ha llegado a Jerez. Francisco González y Kayin Venner, portavoces del grupo Zero Waste en la ciudad, declaran que "tras ver con nuestros propios ojos la cantidad de residuos que se acumulan en diversas zonas de la ciudad, decidimos dar el salto y contribuir en nuestra ciudad con este proyecto creando nuestro grupo Zero Waste Jerez en conjunto con el de la ciudad de Cádiz y otras ciudades de la provincia".

"Limpiar el planeta entero sería una tarea increíblemente buena pero prácticamente imposible. Es por esto por lo que la filosofía de este proyecto es realizar una limpieza en profundidad de las zonas, además de concienciar a la ciudadanía de la importancia de no dejar residuos contaminantes en los espacios públicos y/o naturales, así como mejorar el conocimiento sobre cómo tratar correctamente estos residuos para su posterior reciclaje y por tanto, mejorar las perspectivas de futuro de nuestro planeta, sus ecosistemas y nuestra propia supervivencia", declaran desde Zero Waste.

Los jóvenes jerezanos ya han estado en los alrededores del Zoobotánico y el pasado domingo estuvieron en la zona del botellódromo. "A pesar de que nuestras compañeras del grupo Greem Team Jerez llevasen a cabo una recogida similar hace poco más de un año en la zona, todo sigue repleto de residuos como se puede apreciar en la imagen", explican.

La próxima recogida será el 11 de abril a las 11 horas junto a Luz Shopping. Los participantes en estas acciones convocadas por Zero Waste Jerez deben acudir con su propio material para recoger los residuos. Son varias convocatorias las que acumula esta iniciativa y el proyecto está intentando recabar apoyo de las administraciones públicas y empresas de la zona con el fin de consolidar la concienciación ecológica en la ciudad. El grupo jerezano ha abierto un perfil de Instagram para comenzar esta andadura @zerowastejerez.