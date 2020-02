Jerez estrena 2020 con la mayor subida del paro en cuatro años

La cuesta de enero es muy empinada para los desempleados de Jerez. Como es habitual, el año se estrena con una pronunciada subida del paro registrado, en concreto 859 parados más (+3,15%), que elevan la cifra de afectados por la falta de empleo en el término municipal hasta los 28.079.

La ciudad vuelve a superar la barrera de los 28.000 parados diez meses después –la última vez fue en marzo de 2019, cuando se rebasaron los 28.400– tras un pésimo arranque de año, el peor desde enero de 2015, en el que se registraron 873 desempleados más.

No hay mes de enero en la serie histórica en el que no suba el paro. Es costumbre asentada ya por la temporalidad del mercado laboral jerezano, que en este caso acusa el final de la campaña de Navidad. Así se refleja en los datos publicados por el Ministerio de Empleo, según los que cabe atribuir la subida de enero al sector servicios, que suma 1.100 parados en el último mes y acumula 19.237 en su total. La industria, por su parte, sufre un ligero repunte de 39 desempleados, que dejan su particular registro de demandantes en 1.486.

El desorbitado aumento del paro en las actividades vinculadas a los servicios, entre las que se cuentan la hostelería y el comercio, tira por tierra la evolución favorable del resto de sectores productivos, con particular repercusión en la construcción, que resta 235 parados, para reducir su total a 2.740. La agricultura apenas registra variación en enero, mes que cierra con 1.046 desempleados, dos menos que los computados en diciembre. El apartado de personas sin empleo anterior, por su parte, recorta 43 parados, que dejan en 3.570 su total de demandantes con carné de paro.

La cifra de parados inscritos en las oficinas de empleo de Jerez se sitúa en 28.079 personas

El reparto por sexos de la subida del paro en el arranque del año agrava la brecha de género, ya que las mujeres sufren en mayor medida el repunte, con un aumento de 627 paradas frente a los 232 que suman los hombres.

Las tornas cambian en el balance del último año, en el que el paro femenino reduce cerca de medio millar de desempleadas, mientras que el descenso del paro masculino se queda por debajo de la treintena de parados.

El recorte global en el conjunto de los últimos doce meses es de 524 desempleados, la menor renta desde el descenso interanual de 501 parados registrado en 2014.

El recorte del último año ronda el medio millar de parados, muy lejos de los 2.200 de hace dos años

La desaceleración de la recuperación del empleo, o mejor dicho, de la ingente cantidad de parados que deparó la crisis económica, se evidencia en la evolución interanual, que entre 2015 y 2018 arroja un recorte medio de 1.650 desempleados por año. En 2018, precisamente, se tocó techo en la reducción interanual con una bajada de 2.280 demandantes, que cayó drásticamente el ejercicio pasado hasta el entorno de los 600, para bajar nuevamente hasta los 524 del inicio de este año.

El recorte del último año se sustenta en el descenso del sector servicios y de las personas sin empleo anterior, de cuyas listas desaparecen de enero a enero 366 y 144 parados, respectivamente. La agricultura aporta su pequeño granito de arena, con una reducción de 41 desempleados en el mismo periodo, en el que el sector del ladrillo se sale de la norma, con un aumento acumulado en los doce últimos meses de 62 demandantes.

La subida de enero en Jerez, en todo caso, se sitúa en términos relativos a medio camino entre el aumento del paro registrado en Andalucía (3,6 %) y el de la provincia (2,1%).