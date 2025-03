La jerezana Mala Rodríguez y sus confesiones sobre 'Onlyfans'

La sexta temporada del programa de Jordi Évole en la Sexta tuvo como protagonista a la jerezana Mala Rodríguez. La cantante abordó sin tapujos diferentes temáticas de su vida, algunos de carácter íntimo. Destacó su visión de la plataforma 'OnlyFans' de la que declaró que "en el fondo es como una forma de prostitución, quieren explotarte, no se lo recomiendo a nadie".

De 'OnlyFans' declaró también que "entré sin saber lo que era, porque el mismo día que me di de alta, también lo hice en LinkedIn", y admitió que "se gana mucho dinero, una locura". Sin embargo, se dio cuenta de que "las personas valen mucho más que una mierda de suscripción".

La artista recordó tambiénLa cantante su pasado, y el importante papel de su madre dentro de su vida. "En mi casa siempre hemos estado mi mamá y yo. El único rol de hombre ha sido el de un tío mío que vivió un tiempo que nosotras". Relató que su madre "quedó embarazada siendo menor, y se ponía cintas para ocultarlo porque como era jovencita, no quería que la gente supiera que estaba embarazada. Por eso yo he salido tan gritona".

Además, reconoció que "no soy como las mujeres de mi edad, yo he tenido otra adolescencia, otra vivencia".

Mala Rodríguez defendió el papel de la mujer "ahora las mujeres ocupan espacio" y admitió que "he sufrido abusos en mi vida, bastantes, pero no he ido de víctima, siempre he confiado en mí. Y he dicho, lo que no me dé la vida, ya lo querré yo".

En la entrevista, llegó a confesar incluso "en algunos momentos he pensado que no debería estar aquí, que no me gusta esta vida. Supongo que es porque paso mucho tiempo sola, o porque ya viene ese chip dentro de mí".