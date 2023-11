La jerezana que le puso nombre a la elefante Buba y, 35 años después, a la jirafa Sherry del Zoo de Jerez

La ciudad esperaba con ansia en marzo de 1988 la llegada de la elefante Buba al Zoo de Jerez. El proyecto para traerla no fue fácil y muchas empresas de la ciudad se sumaron al sueño y colaboraron para traer al parque, por primera vez en su historia, a un 'elefante africano'. Nada más llegar se invitó a los niños a participar en un sorteo para ponerle nombre.

Una niña de 5 años escribió en el papel el nombre de 'Buba'. Ella es Rocío Rodríguez García. "Fui al Zoo con mi padre y mi hermana y nos encontramos que había un sorteo para poner el nombre a la elefante. Decidimos que fuera Buba y ganamos. Recuerdo venir súper arreglada y hacernos una foto donde sería su hogar y hasta nos regalaron el carnet de Amigos del Zoo. Fue sensacional aquello. Además, cuando veníamos al Zoo siempre era especial, porque mi padre trabajaba mucho y esto era estar tiempo con él", relata Rocío.

La jerezana dejó de venir cuando su padre falleció, entrar en el Zoo le traía demasiados recuerdos de él. Sin embargo, hace apenas unos meses dio el paso de volver y después de tanto tiempo, se hizo junto a sus amigos la tradicional foto en la entrada del parque. Al terminar la visita y acercarse a la tienda de regalos para comprar la foto que se hizo al llegar, vio que, de nuevo, había un sorteo para poner nombre a la pequeña jirafa que había nacido el pasado 28 de junio.

"A mi padre le gustaba mucho el vino así que en su honor propuse 'Sherry' para 'bautizar' a la jirafa. 35 años después me llamaron para decirme que 'Sherry' había sido el nombre elegido en el sorteo, no me lo podía creer. Ha sido como volver a estar en paz con el Zoo tras la muerte de mi padre", subraya la jerezana, quien añade entre risas que "nos han vuelto a regalar el carnet Amigos del Zoo y volveré".

El día del 'bautizo' de Sherry volvió a ir al Zoo con parte de la familia, viviendo un momento "muy especial. Ha sido bonito revivir con ellos los momentos divertidos que pasaba con mi padre en el Zoo".