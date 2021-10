"Empezamos en la crisis del ladrillo con un pedido al día y en pandemia hemos superado el millar"

–¿Cómo surgió la idea de crear El Boticario en Casa?

–La sociedad se constituyó en 2010 y la venta on line comenzó en 2012 desde Medina Sidonia, donde tengo una parafamarcia. Durante la crisis del ladrillo empezaron a llegar noticias de clientes que compraban algunos productos más barato on line. Por entonces no existía ni Amazon y un amigo que se dedica a la publicidad me propuso hacer una página web. Poco a poco, sin medios, sin conocimientos y sin técnicos, porque tampoco había especialistas en la provincia en e-commerce, empecé a subir productos y fuimos creciendo hasta llegar a ser una de las primeras webs de comercio on line de productos farmacéuticos. Ahora estamos entre las cinco primeras.

–¿Empezó usted solo el negocio?

–Los trabajadores de la farmacia me ayudaron al principio y hoy tenemos ya a unos 50 trabajadores en plantilla en la sede social y laboral que montamos en el Parque Oeste de Jerez. Empezamos con un pedido al día y durante la pandemia hemos llegado a superar los mil diarios, aunque ahora se ha corregido un poco.

–Tengo entendido que en la actualidad exportan sus productos a una veintena de países.

– Así es. Vendemos a todo lo que es espacio Schengen y nuestro principal mercado fuera de España, por cercanía, es Portugal, que se ha consolidado durante el último año.

–¿Hay mucha competencia en el sector?

–Sí que la hay, tanto de páginas extranjeras como de nacionales. Nos dedicamos a la venta on line de productos farmacéuticos y medicamentos sin receta.

–¿Cuál es la receta de su éxito?

–El principal factor para la compra on line, indudablemente, es el precio, pero también influye la fidelización de los clientes, el buen servicio, la atención post venta, la seriedad, la rapidez en la entrega... El cliente tiene el producto en casa en menos de 48 horas, en días laborales, a no ser que haya alguna incidencia en el transporte o atmosférica. Y tenemos un equipo de marketing muy potente y hacemos mucha publicidad en redes sociales...

–Durante la pandemia han tenido un crecimiento exponencial.

–Hemos tenido un crecimiento espectacular, como todo el comercio on line, que se ha disparado durante la pandemia.

–¿Se plantean dar el salto fuera de la UE?

–Tenemos peticiones de todas partes del mundo, de Corea, de Sudamérica..., pero los costes de transporte son muy elevados.

–¿Cómo afrontan el futuro en el nuevo escenario de normalidad?

–El crecimiento no es tan acelerado como en plena pandemia, pero mantenemos una cifra de facturación mucha más alta que antes y muchos clientes permanecen fieles.

-¿Qué supone este premio para el Boticario en Casa?

-Es un orgullo y un honor para mí y para todos los trabajadores que están o que han estado. El premio da visibilidad a empresas que invertimos para generar empleo y riqueza, y quiero compartirlo con todos los que me han acompañado en este proyecto y con mi familia.