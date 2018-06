La librería solidaria Aida Books&More sufre varios daños en un intento de robo

La librería solidaria Aida Books&More sufrió en la mañana de ayer domingo un intento de robo, aunque sin mayores consecuencias que la rotura de un cristal y el forzado de una puerta, según relató a este Diario una de las voluntarias de la tienda. Sobre las siete de la mañana los vecinos escucharon ruidos en la librería y llamaron a la policía, que se personó en el lugar de los hechos. Un suceso que fue denunciado en la Policía Nacional.

Al parecer, el delincuente forzó una de las puertas de la librería, la única que no tenía el cristal blindado, y al tratar de acceder se hizo una grave herida que dejó un rastro de sangre, lo que le hizo desistir de entrar. "Querría robar la caja porque los libros son de segunda mano, a no ser que quisiera venderlos en el mercadillo pero no creemos porque poco dinero iba a coger. Buscaría quizás también el ordenador porque la caja está vacía, sin la recaudación. Pero la tienda está llena de carteles con que es una ONG así que ha sido como tratar de robar a los pobres. No tiene sentido", apuntan estas mismas fuentes. Un robo que se suma a la oleada de hurtos en los comercios del centro. Desde la organización apuntan que, a pesar de lo sucedido, la tienda abrirá hoy con normalidad. "Somos una ONG así que cuanto antes abramos mejor porque necesitamos de esta ayuda para alcanzar los objetivos de la asociación", destacan.

Aida; Ayuda, Intercambio y Desarrollo trabaja para mejorar la calidad de vida de las poblaciones más desfavorecidas de los países en vías de desarrollo y convertir los Derechos Humanos en una realidad universal. Aida Books&More abrió sus puertas en Jerez, en la calle Caracuel, el pasado mes de diciembre. La entidad se fundó en noviembre del año 1999 en Vietnam por un grupo de profesionales comprometidos con la lucha contra la pobreza y desde el pasado 2004, es reconocida por el Ministerio del Interior como organización de Utilidad Pública. Aida trabaja hasta la fecha con comunidades, organizaciones locales públicas y privadas en 14 regiones diferentes del mundo; Vietnam, Bangladesh, Camboya, India, Sri Lanka, Líbano, Siria, Marruecos, Guinea-Bissau, Senegal, Colombia, Ecuador, Paraguay y Haití.

Aida Books&More está presente en ciudades como Segovia, Valencia, única ciudad española en la que la organización dispone de dos librerías solidarias; Madrid, Santander, Vigo, San Sebastián, Barcelona, Castellón y Jerez, siendo ésta última la primera en toda la Comunidad andaluza. Esta red de librerías solidarias no cuenta con nadie en nómina, sino que son gestionadas por personas voluntarias, expertos y profesionales, que se involucran en servicio al desarrollo y dedican parte de su tiempo libre a apoyar las labores diarias del nuevo proyecto.