Con un recorrido más corto del previsto debido a la lluvia que empezó a caer sobre las seis de la tarde, cientos de personas han participado este lunes en la manifestación contra la violencia de género que convoca el Consejo Local de las Mujeres, en recuerdo de las más de mil mujeres asesinadas desde que en 2003 comenzaron a registrarse estos datos.

La colocación de la pancarta con el lazo morado contra las violencias machistas en la fachada del Ayuntamiento precedió a la marcha encabezada por miembros del Consejo Local de las Mujeres. La climatología motivó que en lugar de recorrer la calle Larga hasta el Mamelón, como ha sido habitual otros años, se tomase la decisión de encarar directamente la plaza del Arenal, donde los manifestantes dieron una vuelta, proclamado distintos mensajes como ‘Ni una menos, vivas nos queremos’, ‘Basta ya de justicia patriarcal’ o ‘Quien ama ni mata ni humilla ni maltrata’. La Marea Violeta ambientó buena parte de la marcha, que transcurrió en un tono de reivindicación.

La manifestación se dirigió posteriormente a la Alameda Vieja, lugar en el que se llevó a cabo el encendido de velas sobre una lazada morada pintada en el suelo y la lectura del manifiesto, en el que se expresó "el sentimiento compartido de dolor y repulsa ante la violencia que sufrimos las mujeres".

El manifiesto dejó claro que la violencia de género no es "un problema individual que afecta solo a las mujeres que sufren violencia física, psíquica o verbal; es un problema de todas las mujeres y todos los hombres, de movimientos asociativos, de gobiernos, es un problema de la comunidad nacional e internacional, en definitiva, es un problema de todas y todos".

Los participantes reivindicaron el término ‘violencia de género’ , criticando propuestas como ‘violencia intrafamiliar’. "La violencia de género no tiene color político, no es de derechas ni de izquierdas, no podemos permitir la manipulación de un problema tan grave ni que se le enmascare. Han sido muchos años de lucha, de sufrimiento y de miles de víctimas y supone un peligro real de retroceso en los derechos civiles y jurídicos de las mujeres".

En el manifiesto se reclamó asimismo evitar la normalización de esta lacra. "No podemos decir: hoy ha muerto otra mujer, porque no ha muerto, tenemos que decirlo alto y claro, ha sido asesinada”. Y fue además un llamada para que ninguna mujer se sienta ajena a este grave problema. "Por desgracia hasta hoy, ninguna mujer puede decir “eso no va conmigo”, porque un día, cualquier día, la felicidad se convierte en fatalidad, y esa mujer, mañana puedes ser tú, o tu hija, tu hermana, o una vecina. Porque sin apenas darnos cuenta cualquiera puede caer en la red de un maltratador".

El Consejo local de las Mujeres reclamó a los gobiernos que se pongan todos los medios materiales y humanos adecuados para sensibilizar, concienciar y formar a la sociedad en su conjunto sobre la gravedad de la violencia de género y la imprescindible necesidad democrática de su erradicación.

Además se exigió que el Pacto de Estado que se firmó en 2017 "se mantenga con toda su firmeza". Desde el Consejo Local se sostuvo que la violencia desaparecerá cuando las mujeres dejen de ser ciudadanas de segunda y participen de forma igualitaria en esta sociedad, cuando "dejen de estar a la cabeza de las cifras de pobreza, de las listas de desempleo, de sufrir infravaloración de sus trabajos y los problemas de conciliación de la vida personal, familiar y laboral" o cuando "nuestros cuerpos dejen de ser abusados, agredidos sexualmente, por manadas de hombres".

El manifiesto recogió que los gobiernos "tienen una responsabilidad política con la generación de mujeres a las que se les ha prometido la igualdad real. Asuman su compromiso firme e inminente con la justicia, con la libertad y con la igualdad".

Los actos convocados por el Consejo Local de las Mujeres finalizaron con una actuación de flamenco contemporáneo, que representó la condena de la violencia y se leyeron los nombres de todas las mujeres asesinadas este año.

La alcaldesa Mamen Sánchez tuvo un recuerdo para todas las víctimas y sus familias y en especial para la joven que fue asesinada ayer por su pareja en Tenerife. Sánchez insistió en que las mujeres víctimas de la violencia de género no están solas y les instó a no sufrir solas estas situaciones y pedir ayuda. Destacó, por otro lado, la labor que se está haciendo desde el Ayuntamiento en el campo de la educación y la sensibilización y agradeció el trabajo de cada colectivo que forma parte de lConsejo Local de las Mujeres y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La delegada de Acción Social, Carmen Collado, lamentó la última muerte y agregó que "además es un día triste porque después de tantos años se ha roto el pacto contra la violencia de género".

La diputada nacional del PP María José García-Pelayo, que también asistió a la manifestación, mostró el rechazo de su partido a la violencia de género y el apoyo a todas las víctimas y sus familias. "La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de los derechos humanos más extendidas, persistentes y devastadoras del mundo". Subrayó que la lucha contra la violencia de género no es una cuestión de ideologías, "sino una realidad social con la que convivimos y que debemos combatir unidos, porque esta forma extrema de discriminación nos avergüenza como sociedad".