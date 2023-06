“Sé que es un paso atrevido, pero lo necesitaba”

Dos años después de estrenarse en el estudio con ‘Transparencia’, Manuel Moreno Peña, ‘Manuel de Cantarote’ (Jerez, 1996), ultima los detalles del que será su segundo disco, ‘Siento’, un trabajo que presentará el próximo 8 de julio en Jerez y con el que está convencido de dar un nuevo giro a su carrera artística.

–Estrena usted disco en sólo unos días...

–Sí, hace siete meses decidí apostar por un nuevo disco porque necesitaba acceder a varios sitios. Hablé con Luis de Periquín, que es una persona en la que confío mucho, y le propuse la idea. Empezamos a trabajar en enero, dedicándole muchos meses a componer, y a producir porque las letras son de él y mía. Una vez que preparamos todo, lo hemos grabado en apenas dos meses.

–¿Y tiene nombre este nuevo trabajo?

–Sí, le voy a llamar ‘Siento’, porque es realmente lo que sentía cuando lo hemos grabado. Igual que con ‘Transparencia’ intenté mostrar cómo era mi persona, ahora hago lo que siento en estos momentos. El disco tiene ocho temas, el día 7 de julio estará en las plataformas digitales y lo presentaremos el día 8 en Bambú, aquí en Jerez.

–Usted grabó su primer disco, ‘Transparencia’, apostando por un aire clásico, ¿qué aire llevará este segundo trabajo?

–No, es muy distinto. Cuando hice el primero entendía que necesitaba una carta de presentación para entrar en determinados círculos, peñas, festivales y demás. Aquel fue un disco muy flamenco y aunque tenía algunos temas comerciales, grabé fandangos, bulerías, seguiriyas...Este es distinto. Yo soy una persona que escucho todo tipo de música y ahora mismo necesitaba sacar algo más comercial con lo que seguir trabajando, porque al fin y al cabo no dejo de reconocer que el 85% de mi trabajo es la música más comercial.

–¿Y qué nos vamos a encontrar?

–Bueno, va en la idea del primer single que hemos sacado, ‘Desde mi ventana’. Yo diría que es un disco más cercano al pop pero sin perder mi esencia flamenca, porque mi estilo es ese. Hay sobre todo dos temas que se acercan quizás a estilos como los de Manuel Carrasco o Alejandro Sanz. Luego, evidentemente, el flamenco está ahí porque los músicos son flamencos y Luis, también lo es. Por ejemplo, hay unos tangos que son parecidos al los de ‘Transparencia’; una bulería con un aire a la que hice en el anterior, en fin.

–Ya que ha hablado de ellos, ¿qué músicos le acompañan?

–Vienen los que siempre están conmigo, Luis Moreno, Fernando Ávila, Manuel Heredia, Fanía Zarzana, Dolores de Periquín, La Junquera y Miguel Guerrero, que para mí son mi familia. Luego también nos hemos gastado los dineros para que graben algunos músicos de prestigio como Manolo Nieto, Manuel Cabrales, Petete Maya...

–Veo que usted lo tenía claro...

–Claro, porque en realidad, desde que saqué ‘Transparencia’ he trabajado mayormente con tres temas, los más comerciales. Afortunadamente, he contado con Luis de Periquín que de alguna forma es el que me para los pies, y que ayuda a encontrar el camino, él me pone los límites.

–¿Le da miedo que que le etiqueten ahora que se aleja del flamenco más clásico?

–Sinceramente no. El que no arriesga, no gana y si te digo la verdad entrar en los círculos flamencos actuales es muy complicado. Yo he dado este paso con total convencimiento y hago las cosas porque me gustan. Es cierto de que uno vive de que a la gente le guste o no, pero no tengo miedo ninguno. ‘La Leyenda del tiempo’ de Camarón no vendió apenas copias y hoy está considerado como de lo mejor, pero bueno, tengo claro que no voy a seguir haciendo lo que los demás quieren, sino lo que yo siento, como se titula el disco.

–Hablamos de una autoproducción...

–Sí, una autoproducción, porque me lo he costeado yo, pero con la ayuda inestimable de Luis de Periquín. Lo hemos grabado todo en su estudio, donde hemos pasado horas y horas. Había veces que entrábamos de día y salíamos de noche y lloviendo, no veas. También he contado con el apoyo de todos los niños, que he nombrado antes. Estoy convencido de que ellos son parte fundamental de este disco, si no estuvieran, todo sería distinto.

–¿De qué está más satisfecho en este disco?

–Principalmente de que se han grabado cosas que luego voy a poder defender en el directo. Se pueden hacer todos perfectamente en directo, de esto estoy muy orgulloso.

–Y dice usted que lo presentará en Bambú...

–Sí, el día 8 de julio. Además, voy a contar con algunos artistas invitados como ‘Joselete de Musho Gitano’, luego Lucas Carmona viene de telonero...He querido presentarlo rodeado de todos y aunque me ha costado, porque me han tenido que ayudar muchos patrocinadores, espero poder disfrutar.

–¿Puede dar más datos de esta presentación?

–Sí, las entradas valen 12 euros en venta anticipada y 15 euros en taquilla el día del concierto. Se pueden comprar en Havana Café Copas, en Divina Pastora, en el Kiosko del Polideportivo de La Asunción, en Bambú y de manera online a través de la página web de Bambú. Espero que pueda contar con toda la gente que me sigue para ese día.

–La verdad es de que de Navidad para acá, no ha parado de trabajar...

–Es cierto, desde mediados de noviembre llevaba arrastrando fechas. Hice toda la Navidad con ‘Así Canta Jerez en Navidad’ pero luego en enero hice varios bolos, el Festival de Jerez, y después Semana Santa, muchísimas ferias e incluso El Rocío.

–Al margen del disco, ¿cómo se presenta el verano?

–Bueno, no me puedo quejar. Voy a la Fiesta de la Bulería, también con Luis, y me alegra muchísimo porque me considero un buen aficionado al flamenco y cantaor y estar en un sitio como éste, es importante. Luego, también tengo varios festivales y algunas peñas, y voy a salir fuera con el disco.