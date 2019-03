María José García-Pelayo: "Me gustaría repetir como diputada"

María José García-Pelayo ha expresado esta mañana su deseo de seguir como diputada en el Congreso de los Diputados durante la siguiente legislatura. Ahora bien, apuntó que su partido aún no le ha ofrecido esta posibilidad.

Esta afirmación la ha realizado la representante en Cortes por el PP en una comparecencia realizada esta mañana para hacer balance de la legislatura que ahora concluye —esta mañana se ha firmado la disolución de las Cortes para la convocotaria de elecciones generales para el próximo 28 de abril—.

García-Pelayo tiró de manual al responder si quería repetir en la lista del PP por la provincia. “El partido no me ha comunicado nada todavía pero yo digo siempre lo mismo: estoy a disposición del partido”, dijo. Ahora bien, acto seguido, afirmó: Me gustaría volver a repetir; es un honor trabajar como diputada pero estoy a la espera de lo que el partido decida”.

María José García-Pelayo fue la número dos de la candidatura del PP en las dos elecciones generales precedentes (2015 y 2016), ambas detrás de la ex alcaldesa de Cádiz y actual presidenta de la Autoridad Portuaria de Cádiz, Teófila Martínez.

Durante su comparecencia, la diputada le reprochó al Gobierno de Pedro Sánchez la “multitud” de asuntos pendientes que quedan en la provincia. Entre ellos citó la falta de avances en la ejecución del desdoble de Nacional IV entre Jerez y la provincia de Sevilla, la falta de políticas de empleo o la “subida” de impuestos.

Asimismo, aseguró que su formación ha realizado “mucho” en el trabajo parlamentario con la presentación de proposiciones no de ley y preguntas vinculadas a asuntos jerezanos, tales como el apoyo para promover la candidatura del Marco de Jerez como Patrimonio de la Humanidad, la recuperación del yacimiento de Asta Regia o la revisión de los seguros agrarios, entre otras.