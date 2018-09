Ya se han molturado 60 millones de kilos de uva de los 80 que se preveían

La vendimia del Marco de Jerez prosigue su curso con total normalidad y respondiendo a las previsiones que se plantearon desde sus inicios. Hasta el momento, los lagares han molturado algo más de 60 millones de kilos de uva de los 80 que preveía el Consejo Regulador. Así lo ha confirmado el director general del Consejo Regulador del vino de Jerez, César Saldaña, a este periódico.

"La uva está llegando sana a los lagares y no ha habido que lamentar pérdidas", cuenta Saldaña, quien insiste en aminorar una pequeña alarma creada entorno a las posibles enfermedades que puede padecer la uva. "Está habiendo algún problema con los hongos. Pero no dejan de ser simbólicos, en algunas viñas nuevas y en cepas concretas. Aún estamos valorándolo y trabajando en la prevención para que no se extienda, pero supone una cantidad mínima y no va a afectar a la producción que se estimó al comenzar la recogida".

Saldaña explica que este año la vendimia ha sido un tanto "atípica". Las circunstancias meteorológicas de este curso no han favorecido la rápida maduración de la uva. "Este hecho tiene un lado positivo, ya que el fruto madura lentamente y es más favorable que si lo hiciera de forma rápida. Pero también tiene una parte menos positiva, debido a que provoca que algunos viñedos, sobre todo de la costa, les esté costando más alcanzar los 10,5º baumé exigidos por la Denominación", señala el director general del Consejo Regulador.

La diferencia en la graduación de la uva entre las diferentes zonas del Marco de Jerez están provocando que algunas bodegas, como Marqués del Real Tesoro y Valdespino, del grupo José Estévez, ya hayan concluido sus vendimias, sin incidencias y con una buena cosecha. Por el contrario, hay otros pagos, mayoritariamente costeros, en los que no se han podido vendimiar aún y otros que se encuentran inmersos en ello. Por este motivo, César Saldaña estima que "aún resten dos semanas más de vendimia".