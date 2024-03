El montaje de los palcos, nuevo enfrentamiento entre gobierno local y oposición

Los palcos de la Semana Santa ha sido el último rifi-rafe entre gobierno local y oposición. El Partido Socialista ha denunciado lo que considera como un "sobrecoste" en el montaje y adecentamiento de éstos, y asegura que "a pesar de que este servicio fue adjudicado a una empresa con un importe aproximado de 180.000 euros para, según se recoge en el pliego de preinscripciones técnicas, realizar tareas de mantenimiento o pintura, entre otras cosas, esto último está siendo realizado "por trabajadores municipales", lo que en su opinión está suponiendo un "doble gasto" para el Ayuntamiento.

Desde el gobierno local, Jaime Espinar, ha declarado este lunes que "se está haciendo lo que se ha venido haciendo los últimos años. La delegación de Infraestructura está colaborando con todo lo relacionado con la Semana Santa igual que siempre. Por eso creo que inventarse una polémica por todo, lo único que hace es desgastarse a ellos como oposición".

"Desde la delegación de Infraestructura se está colaborando igual que todos los años, la diferencia es que ahora estamos molestando menos, porque el tiempo de montaje es menor, nos va a costar menos, porque la adjudicación que hemos hecho supone un ahorro de 28.000 euros, y después, estamos haciendo un esfuerzo en adecentar todo el espacio de nuestras procesiones", continuó Espinar.

Finalmente, ha indicado que "iniciaron la Cuaresma diciendo que no íbamos a montar los palcos a tiempo, cosa que no ha ocurrido, y como han visto que la ciudad está más limpia, más cuidada y que los espacios por los que pasan las hermandades, están mejor que hace un año, se inventan eso. Los jerezanos quieren soluciones y no polémicas inventadas".