“Hoy se graba un disco por año y eso no es bueno para nadie”

Desde aquel ‘Siete ríos celestes’, editado en 2001, José Soto Barea ‘Sorderita’ (Jerez, 1961) no ha vuelto a grabar en solitario. Diecisiete años después, el jerezano regresa a la actualidad con una nueva propuesta, que verá la luz a principios de año y de la que nos cuenta algunos detalles.

–Háblenos del nuevo proyecto en el que lleva tiempo trabajando...

–Bueno, es un proyecto que no tiene nada que ver con lo que he hecho antes. Es una propuesta de diez temas pero que voy a sacar en veinte meses, es decir, cada dos meses sacaré uno. Hoy en día los discos no dan dinero, por eso he decidido hacerlo así. Es una pena que te lleves trabajando en un proyecto para que luego no luzca. Sacas un par de singles, luego el disco y cuando han pasado siete meses ya le gente se ha olvidado porque hay mucha información en las redes.

–Supongo que le habrá motivado esta propuesta porque lleva casi 17 años sin grabar....

–Sí, me motiva y me ilusiona. Es una propuesta de música electrónica, en la que he tenido la ayuda de Miguelón, de Son de la Tribu, pero en la que Sorderita sigue cantando flamenco, eso no cambia. Sigo cantando igual que antes pero con un acompañamiento distinto, no iba a salir con otro disco igual que los anteriores. Hay que renovarse.

–¿Y tiene ya planteadas las fechas de lanzamiento?

–Sí, si Dios quiere a primeros de 2019 sacaré el primer temita.

–¿Por qué ha tardado tanto tiempo en sacar disco?

–Bueno, está claro, como he dicho antes, que los discos no dan dinero, pero también han sido otras cosas. Fíjate que esta vez no ha sido problemas de componer, porque recuerdo que en algunas etapas de mi vida no tenía temas ni pa mí. Ahora tenía temas de sobra, pero no sé. También el hecho de que las discográficas bajaran mucho, me marcó un poco. Nunca he querido hacer un disco por hacer. Yo ya para grabar un disco necesito estar a gusto, cantar lo que me apetece, y sinceramente, no he visto el momento hasta ahora.

José Soto 'Sorderita' "Lo de Chiquetete aún no me lo creo, para mí ha sido una persona que me ha marcado en todos los sentidos”

–¿Es ese el gran error de hoy, que se graban discos muy seguidos?

–Con todo el respeto hacia todos mis compañeros, creo que para un artista no es necesario grabar un disco por año, más aún como está el mercado en España. Cuando un artista tiene un sello, y algo que decir, no tiene por qué caer en eso. Está claro que todos tenemos que comer, pero eso es otra cosa, porque al final te conviertes en una máquina. Creo que hoy día somos muchos y luego se ha devaluado. Hoy día todo el mundo tiene un ordenador en su casa para hacerse un disco, y veo a todo el mundo con una ansiedad innecesaria por sacar discos.

–¿Cree que Sorderita está reconocido como compositor?

–Bueno no lo sé, yo he compuesto muchos temas, pero no sólo para mí, sino para otros artistas. Yo me considero cantautor, porque toco, canto y compongo, ahí es donde doy el máximo. Empecé en los tablaos como guitarrista cuando sólo tenía 13 años. Esa es la mejor escuela, porque además por allí pasaron los mejores. Luego he compuesto para mucha gente, desde mi tío Chiquetete, a Miguel Poveda, mi primo José Mercé, Camarón, mi hermano Vicente (Soto), a La Susi...Eso es la mejor satisfacción.

–Ya que ha mencionado a Chiquetete, una lástima su pérdida, sobre todo por su juventud...

–Chiquetete ha sido para mí una persona importantísima en mi carrera y siempre le estaré agradecido. Él fue quien me dio la primera oportunidad para componer y para mí es una estrella, lo quieran o no, y como persona tenía un pedazo de corazón, digan lo que digan. A mí su muerte me ha dejado muy tocado.

–¿De qué año estamos hablando exactamente?

–Bueno, de finales de los setenta. Yo tenía 17 años, y un día se presentaron en casa Chiquetete, que es de los Pipoño, que son familia de mi pare Manuel, con Paco Cepero y Enrique de Melchor. Le hice una bulería llamada ‘Duerme mi gitana’, que duraba exactamente dos minutos cuarenta segundos. Él grabó el disco ‘Tú y yo’, producido por Paco Cepero, y en la cara B del disco estaba esa bulería. A mí me generó mucho dinero como autor, la verdad, tanto que mis hermanos no veas la que me daban. Estamos hablando del año 77-78 y me dieron cerca de un millón de pesetas.

–Este año estuvo por fin usted en la Fiesta de la Bulería, gracias a Curro Carrasco. Ya era hora, ¿no?

–Sí, ha sido la primera vez que he estado, y he estado porque me llamó mi Curro. He estado en La Guarida, y en el Festival, pero en la Fiesta de la Bulería nunca he tenido esa oportunidad. Sinceramente, siempre ha sido así, porque en la época fuerte de José Soto, tampoco contaron conmigo. Eso también pasó con Terremoto y con La Paquera, y con mi padre. Esta ciudad es así y no vamos a cambiarla ahora. Fíjate lo que pasó con Sernita, que para mí ha sido el cantaor más largo y el más completo, no se puede cantar mejor que él, rítmicamente y en los cantes libres. Y ¿qué reconocmiento le han hecho en Jerez a Sernita? Ni una peña. Pasa igual que con tío Gregorio El Borrico, que no tiene un sitio con cuatro fotos. En fin, prefiero no seguir porque me caliento. Luego viene cualquiera y le dan el sitio, pero a los de aquí, difícilmente.

José Soto 'Sorderita' "Ketama es la perfecta perfección, oyes sus discos y no se puede arreglar mejor o sonar mejor”

–Cambiemos de tema. La saga Sordera sigue sacando talento, los últimos Lela y Maloko...

–Sí, esperemos que no se acabe nunca. Mi Lela tiene una proyección muy buena, es una pedazo de músico, ya no cantaora, sino músico porque conoce el flamenco pero también otras variantes, el jazz, el soul...Y mi Maloko, igual, tiene su propio camino. Saben que el pabellón está alto y todavía tienen mucho que recorrer, pero ahí están.

–Sigue siendo un referente para los más jóvenes, ¿es consciente de eso?

–Sí, lo palpo a menudo. Cuando voy a muchos sitios, chavales con 17 o 18 años me dicen cosas muy bonitas, y son ellos los que me motivan a seguir estando ahí. Yo he tenido la suerte de caer de pie desde mis principios, también porque he tratado siempre de ser transparente y defender mi verdad, y eso lo percibe la gente.

–Hace unas semanas Ketama anunció su vuelta, ¿qué le parece?

–Una noticia muy positiva, aunque siempre he dicho que Ketama, o su música, no se ha ido nunca. La música de Ketama, José Soto y mi Ray Heredia, el quinto Beattle, porque Ray grabó sólo un disco y pasó a la historia, fíjate si era genial, siempre estará ahí y lo que se oye hoy, parte de todos nosotros. Ahora bien, para mí Ketama es la perfección perfecta, oyes sus discos y no se puede arreglar mejor, no se puede producir mejor, no puede sonar mejor...Son profesionales de esto, por eso están ahí, si no, no estarían. A mí me da coraje cuando me dicen ‘cuando tú estabas era otra cosa...’. No, por favor, son musicazos quieran o no quieran, yo digo que son músicos hasta debajo del agua. Un grupo que vende más de un millón de copias, antes incluso que Alejandro Sanz, no es cualquier cosa.

–Reaparecerá usted en Sevilla el día 28 de diciembre...

–Sí, en la Sala Malandar. Está dentro del Festival Flama. Son unos chavales que viven en Amsterdam desde hace años y llevan tiempo intentando hacerse un hueco. Me llamaron para que participase en esta propuesta, y la verdad es que acepté encantado. Voy a contar con una serie de colaboraciones, y bueno, seguro que echaremos un buen ratito.