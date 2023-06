"No soy un 'okupa', soy una víctima del acoso inmobiliario en Jerez"

Juan (nombre ficticio porque no quiere ser identificado) alquiló una casa unifamiliar en 2017 en la zona de Hipercor en Jerez. Una historia que, sin esperarlo, se hizo este jueves viral tras acusarlo su casero de "okupa". Herve, un ciudadano belga, es el propietario de la vivienda y asegura que lleva cinco años intentando sin éxito recuperar su vivienda y soportando impagos.

A pesar de este testimonio, Juan asegura que la realidad no es como la cuenta Herve. "He pagado puntualmente, pero él me devolvía los pagos hasta que se ha hecho cargo el Juzgado", afirma, mientras muestra multitud de documentos que tiene ordenados en varias carpetas. De hecho, no tiene problema en mostrar los papeles que acreditan los ingresos y las posteriores devoluciones por parte del propietario. Tampoco es cierto, afirma, "que no recoja las notificaciones, sólo ocurrió una vez y porque estaba mal puesto el domicilio". "Sin embargo, yo le envío las notificaciones a él y a su expareja y me las devuelven", añade.

Por si esto fuera poco, el inquilino manifiesta que el propietario de la vivienda "me mandó dos matones a casa. Tuve que desconectar el timbre porque no paraban de llamar y de aporrear la puerta. Mi asistenta tuvo que ser atendida por una crisis con los nervios". "Llame a la Policía e hicieron un informe y le tomaron la filiación a ambos", detalla.

Para Juan, que se acogió a las tres prórrogas Covid para poder ampliar el contrato de arrendamiento, lo que está ocurriendo es un caso claro de "acoso inmobiliario. Yo estoy pagando y él quiere que me vaya y para eso me manda matones, me corta el agua, pone carteles en la urbanización avisando de 'okupa peligroso' y ahora encima me calumnia e injuria en los medios de comunicación".

Por todo ello, Juan ha presentado denuncias y asegura que no se irá de la vivienda "hasta que un juez se pronuncie". Hay que recordar que el Juzgado de Primera Instancia Número 3 de Jerez ya emitió en febrero una cédula de notificación, requerimiento y citación en la que se emplazaba al inquilino a desalojar la vivienda “en el plazo de diez días” y, además, a abonar “la deuda reclamada, ascendente a 3.720 euros".

Sin embargo, la documentación aportada como pruebas por Juan con posterioridad han provocado la abstención del juez y el asunto ha sido elevado a la Sección 8º de la Audiencia Provincial que tendrá que decidir ahora qué juzgado de Jerez se hace cargo del tema.

A la espera de la justicia se pronuncie, Juan deja clara su posición: "No soy un 'okupa', soy una víctima del acoso inmobiliario". "Mi caso por desgracia es habitual porque en España muchas personas vivimos de alquiler. No hay derecho", asegura. De hecho, lamenta que Herve "haya repartido pasquines entre los vecinos calumniándome" o que "no asuma las mejoras o arreglos de la casa". Aun así, "son pruebas que tengo de que está acosándome para que deje la vivienda".

"Anoche no podía ni dormir tras haberme calumniado", afirma Juan. Sin embargo, no quiere renunciar a la vivienda: "¿Y dejar que se salga con la suya encima que yo soy la persona que estoy siendo acosada? Pues no, no lo haré, será un juez el que decida. Es como si una mujer maltratada en lugar de denunciar deja que le peguen. No estoy dispuesto a ceder".