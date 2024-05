Pelayo, tras la denuncia del PSOE en el Tribunal de Cuentas: "Hemos cumplido con la obligación de pagar la deuda"

El gobierno municipal ha defendido la legalidad del pago de algo más de nueve millones de euros que realizó a finales del año pasado para devolver parte de unos préstamos sin tener consignación presupuestaria para ello. La alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, defendió la operación realizada tras el anuncio realizado el miércoles por el PSOE de que se solicitará al Tribunal de Cuentas que fiscalice este abono al entender que incumple la Ley de Haciendas Locales.

La regidora reiteró la obligación del Ayuntamiento de hacer frente a este pago que corresponde a la devolución acordada con el Ministerio de Hacienda de unos créditos que tiene en su pasivo y que fueron previamente refinanciados para facilitar su abono. Sobre este asunto, García-Pelayo comentó: “Es lamentable que nos denuncien por pagarle al Ministerio de Hacienda; el PSOE debe aclararse si quiere que paguemos o no la deuda del Ayuntamiento”. Incluso, apuntó que el Ministerio “era conocedor de la carencia de crédito que teníamos”.

La alcaldesa recordó que el pago de la deuda financiera “tiene prioridad absoluta” ya que así lo establece tanto la Constitución Española como la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Es más, recordó que el plan de disposición de fondos del Ayuntamiento también establece este orden, recordando que así venía recogido en el que aprobó el PSOE cuando gobernaba en 2022.

No obstante, aprovechó para cargar contra el PSOE al que le reprochó que no hubiera consignado todo el volumen de devoluciones que el Ayuntamiento debía hacer frente en 2023 cuando prorrogó el presupuesto de 2022 durante el pasado año —este documento aún continúa vigente—. “Nosotros hemos hecho lo que la ley dice que tenemos que hacer, lo que Mamen Sánchez nos dijo que teníamos que hacer en el plan de disposición de fondos que aprobó. Y lo que hemos hecho es cumplir nuestras obligaciones porque, si no le pagamos, nos retiene la Participación en los Ingresos del Estado (PIE)”, explicó.

Por último, García-Pelayo instó al PSOE a que, “como Pedro Sánchez”, se vaya “al rincón de pensar. Al respecto, dijo: “Los ciudadanos quieren una oposición constructiva y con argumentos. Lo que quieren es menos líos, más trabajo y soluciones”.