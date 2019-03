En los últimos años muchos jerezanos, bien a nivel particular o como colectivos, han encontrado en la plataforma de peticiones por internet change.org la vía para exponer sus reclamaciones, recabar apoyos e iniciar campañas con el fin de que sus demandas lleguen a buen puerto. Un recorrido por esta plataforma descubre que los asuntos registrados desde Jerez han sido variopintos y afectan a muy diferentes materias. Aquí, un resumen de lo que piden los jerezanos.

La Plataforma Gaditana de Defensa Animal es uno de los colectivos más asiduos en change.org. Además de solicitar que no se hagan fiestas o se celebren bodas en el zoológico, con el argumento de que la contaminación acústica que provocan afecta al comportamiento de los animales, también recabó el apoyo para que el Ayuntamiento no conceda más licencias de instalación a circos con animales o para solicitar que no se siguiera apadrinando a determinados animales del zoo, como los macacos de Gibraltar, por considerar que se colabora de esta forma en su mantenimiento en cautividad.

También relacionada con la defensa de los animales, el colectivo Jerez Felina inició una petición dirigida al Ayuntamiento, que llegó a recabar 9.747 firmas, en la que se quejaba de la clausura de un edificio municipal dejando en su interior una veintena de animales encerrados. Un buen número de firmas, 5.734, consiguió también el Colectivo Antitaurino de Jerez para pedir al Ayuntamiento que no permita las corridas de toros . El mundo animal ha dado aún más de sí y a través de la plataforma se ha demandado por ejemplo más parques para perros.

Se han pedido firmas para que los adoquines de Jerez sean Bien de Interés Cultural

En el campo de la educación las iniciativas han sido numerosas. En 2016 justo el día en el que la Policía y los Bomberos tuvieron que desalojar las instalaciones tras un desprendimiento en el interior de un aula de la Escuela de Arte, se iniciaba una petición para 'salvar' este centro educativo. Cerca de 3.000 firmas respaldaron la necesidad de su rehabilitación.

La Ampa del colegio Montealto también ha dirigido a la alcaldesa Mamen Sánchez una petición para poder instalar en la glorieta junto al colegio, que lleva el nombre de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, un monumento a la Virgen del Sagrado Corazón. La comunidad educativa argumenta que se trataría de un reconocimiento al medio siglo de labor educativa de este colegio en la ciudad. Se recogieron unas 1.500 firmas, aunque a día de hoy, el tema sigue sin solucionarse y en los últimos días ha cobrado nuevamente actualidad al expresar la comunidad educativa su malestar con el Ayuntamiento.

También se han pedido horarios "decentes" en las bibliotecas y registrado iniciativas contra el cierre del centro de FPO de San Juan de Dios, por el mantenimiento de la adscripción del CEIP Nuestra Señora de la Paz al instituto Seritium o para la mejora de la entrada al colegio Compañía de María, habilitando una rampa de acceso y la apertura de las puertas antes de su hora para descongestionar la entrada al centro.

La asociación de vecinos del centro histórico, en su continua denuncia para que se rehabiliten estos barrios de la ciudad, se valió de la plataforma para pedir el respaldo a esta lucha que abanderan en los últimos años. Y en esta línea, el patrimonio de la ciudad fue también protagonista gracias a una iniciativa para pedir la conservación del patrimonio artístico del convento de Madre de Dios, ante la incertidumbre que provocó la salida de las monjas clarisas. A día de hoy el convento ya ha sido adquirido por el Obispado de Asidonia-Jerez para acoger el Seminario San Juan de Ávila, una garantía, según el Obispado, para la íntegra conservación del monasterio incluida su iglesia y el coro.

En esta defensa del patrimonio no han faltado peticiones curiosas como la auspiciada para que el pavimento de adoquines de Jerez sea declarado Bien de Interés Cultural.

La sanidad ocupa otro lugar destacado en la plataforma change.org. A ella han recurrido las mujeres mastectomizadas de Jerez, que iniciaron una petición a la Junta de Andalucía para que se pusiese fin a la elevada lista de espera existente para las operaciones de reconstrucción de mama en el hospital de Jerez, una reclamación que llegó a buen puerto, una vez que se aprobó la inclusión de estas operaciones en los decretos que garantizan un tiempo máximo de espera.

Más recientemente unos padres registraron una petición en demanda de más pediatras para el centro de salud Jerez Sur, tras la baja prolongada de uno de los profesionales, cuya plaza no ha sido cubierta y también se pueden encontrar iniciativas para dotar de recursos y de personal al hospital de Jerez y la referida al mantenimiento del helicóptero del 061 durante todo el año.

Entre las peticiones más curiosas, contenedores específicos para cápsulas de café unidosis

Los problemas en barriadas han tenido su reflejo en estos años en peticiones como la de los vecinos de la barriada Zafer para que el Ayuntamiento solucionase el problema de inundaciones que se producían en cuanto llovía un poco más de lo normal o particulares que han pedido al delegado de Sostenibilidad, José Antonio Díaz, que acabe “con la tala indiscriminada de árboles sanos”. Otra ciudadana inició una petición dirigida al Ayuntamiento para que se ubiquen contenedores específicos para cápsulas de café unidosis con el fin de facilitar su reciclaje.

Y si de pedir se trata, aún a sabiendas de las escasas posibilidades de conseguir lo demandado, hay quien ha reclamado que el aparcamiento en el centro de Jerez sea gratuito, propuesta que tuvo, claro está, una gran acogida ciudadana.

La prohibición de actuaciones musicales en El Guitarrón, de la calle San Pedro, provocó una oleada de apoyos con el fin de que revertiese esta situación. Pero de nada sirvió por ejemplo la petición iniciada por un particular para que Lefties, de la cadena Inditex, no cerrase su tienda del centro.

En el capítulo de dedicatorias de calles y homenajes a jerezanos, a través change.org se ha pedido que los restos de la cantaora Isabel Ramos Moreno ‘Isabelita de Jerez’ descansen en su ciudad natal o que el Ayuntamiento dedique una calle a Parrilla de Jerez, la petición de Hijo Adoptivo para José Ravelo, la organización de un homenaje a Juan Moneo Lara 'El Torta' o ahí está también la propuesta de llamar al puente de la calle Arcos 'Concepción Coronada', argumentando que se trata de un lugar emblemático para la Hermandad de la Exaltación, que lleva atravesando dicho puente varias décadas para volver a su barrio.

Frente a los cambios de nombres también se han registrado campañas en defensa de la nomenclatura histórica de las calles de Jerez.

El transporte y las infraestructuras se han hecho un hueco en la plataforma: desde más paradas de Renfe en la ciudad a la retirada del peaje de la autopista o la ejecución de la Ronda Sur de Jerez, que inició, por cierto, el candidato del PP a la Alcaldía, Antonio Saldaña.

Con respecto al aeropuerto, una plataforma ciudadana registró una petición para restaurar los vuelos directos a Jerez desde las Islas Canarias y también hay quien ha reclamado vuelos Jerez-Mallorca. A través de change.org, se ha solicitado además "una pequeña lanzadera" entre el aeropuerto y la estación de Jerez con la misma frecuencia de la línea de cercanías o que la línea de cercanías haga parada también en el aeropuerto en todos los horarios.

En lo que respecta a la Feria, aparece la propuesta de cuatro horas sin ruido en la zona de las atracciones para que puedan disfrutar de ella los niños autistas, una sugerencia que ya ha sido tenido en cuenta por el Ayuntamiento y un particular pide además apoyos para conseguir que se habiliten en el Real servicios exclusivos para los niños y con zona de cambiador para los bebés.