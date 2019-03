El pleno de las "mentiras" entre PP y PSOE

La penúltima sesión ordinaria del pleno del Ayuntamiento jerezano de este mandato fue tensa, en exceso en ocasiones, para el escaso contenido que tenía. "Mentiras" y "engaños" fueron los términos más repetidos, especialmente en las acusaciones entre los concejales del PSOE y de PP que protagonizaron los mayores niveles de tensión durante la sesión. El malogrado Centro de Innovación del Motor, la Capitalidad del Motociclismo, el reasfalyado del circuito o los pluses que se aseguran que se pagaron al empleado encargado de llevar en coche oficial al concejal José Antonio Díaz fueron los temas que provocaron un agrio intercambio de golpes entre ambas formaciones.

La sesión comenzó fuerte con un rifirrafe entre el portavoz del Partido Popular, Antonio Saldaña, y el secretario municipal, Juan Carlos Utrera, al que acusó de "no tener vergüenza", según lo denunciado por la alcaldesa, Mamen Sánchez. El edil no negó esta afirmación durante el pleno.

La trifulca surgió mientras se debatía una proposición de Ciudadanos en materia de igualdad. La formación decidió retirarla una vez que Ganemos Jerez presentó una propuesta de adición que iba a salir adelante pero que, según el portavoz de la formación, Carlos Pérez, "desnaturalizaba" su propuesta.

En ese momento la alcaldesa dio por acabado el debate, decisión que censuró Saldaña con esa afirmación dirigida a la alcaldesa y al alto funcionario, a los que acusó además de "arbitrariedad" al asegurar que en otros casos similares sí se permitió el debate y en este no "porque somos del PP". En ese momento intervino el secretario para advertirle al portavoz: "No se lo permito; no se lo permito".

También fue tenso el debate sobre el Centro de Innovación del Motor, la propuesta de construcción de una incubadora de empresas junto al circuito de velocidad que no podrá hacerse al no contar aún con proyecto. El concejal del PP Jaime Espinar acusó al anterior Gobierno socialista de la Junta y al ejecutivo municipal de haber urdido un "engaño" al prometer unas instalaciones que "después de tres años no tenía ni proyecto". "Esta inversión estaba paralizada desde julio y todo lo vendido no era más que humo", sentenció.

En cambio Galván acusó al PP de "enterrar el proyecto" pues aseguró que el Ayuntamiento seguía trabajando en colaboración con la Consejería. Es más negó que la Agencia Idea se desentendiera del diseño el pasado verano, tal y como aseguró la delegada del Gobierno en la provincia, Ana Mestre, el pasado miércoles sino que le pidió a la Consejería de Empleo que lo hiciera, de ahí que apuntara que el Ayuntamiento ya estuviera trabajando con el organismo autonómico para firmar un protocolo para que Cirjesa, la empresa que gestiona el trazado, realizara las instalaciones. De hecho, pidió la dimisión de la máxima representante de la administración autonómica en la provincia si no se retractaba de sus afirmaciones.

También hubo acusaciones de "mentiras" cuando se habló del periodo medio de pago de facturas a proveedores por parte del Ayuntamiento. El PP acusó al gobierno de hacer "ingeniería financiera" para reducir el tiempo de abono pasando obligaciones de un ejercicio contable a otro. Este extremo lo negó el delegado de Economía quien contraatacó incidiendo en que el anterior gobierno del PP "dejó 125 millones de euros de facturas guardadas en el cajón".

Se recurrió también a hablar de "engaño" cuando el PP preguntó por los pluses pagados a un trabajador municipal que ha realizado labores de chófer del coche oficial que utiliza José Antonio Díaz. De hecho la formación aprovechó para recordar que el edil reconoció que uso el vehículo para llevar a sus hijos al colegio en alguna que otra ocasión.

La delegada de Recursos Humanos, Laura Álvarez, rehusó dar detalle de las cuantías pagadas a este empleado alegando que la pregunta del PP no iba sobre este asunto sino sobre una presunta "ocultación de datos" vinculada a este trabajador. Por este motivo, le instó a que preguntara por "datos concretos" y negó que haya algún empleado realizando "labores particulares" de concejales.

También se hablaron de "mentiras" con la fábrica de calzado industrial en la zona sur anunciada años atrás por la regidora y que, según Espinar, "es también humo". La alcaldesa, en cambio, mostró imágenes tomadas esta semana donde aparecen operarios trabajando en el acondicionamiento de la nave. Justificó, además, que aún no se haya puesto en marcha debido a la tramitación administrativa para que la firma obtenga los permisos.

Y para acabar con la tónica de la sesión, también hubo reproches de "engaños" entre la bancada popular y la socialista por el reasfaltado del circuito. El PP consideró que el gobierno trató de tapar los fallos detectados asegurando que se hacía esta actuación para albergar pruebas automovilísticas. Este extremo lo negó el edil de Economía reiterando que hubo problemas con el betún utilizado en la mezcla asfáltica y que se alcanzó un acuerdo con la empresa constructora para modificar el proyecto originario.

Ahora bien, dejó entrever que sigue en negociaciones para el regreso de la Fórmula Uno al trazado (aunque sin citar esta prueba) y que, incluso, el circuito ya cuenta con un "proyecto básico" para acometer una serie de mejoras.