"La pobreza en Jerez se ha cronificado"

Respecto a la colaboración por parte del Ayuntamiento , desde Cáritas destacan "la buena sintonía con el Consistorio, aunque estamos pendiente aún de firmar una aportación económica por su parte. No hay nada desde 2014".

Esto fue posible gracias a la valiosa colaboración de 576 personas voluntarias, 219 hombres y 344 mujeres, y de 104 empresas y entidades colaboradoras . Desde Cáritas animan a los jóvenes a hacer voluntarios, "creyentes o no, porque las personas laicas saben que nuestra labor tiene un buen destino".

En 2021 también se ha producido un empeoramiento de las condiciones de trabajo que genera más trabajadores pobres y menos realizados personal y socialmente. La precariedad alcanza a casi 320.000 hogares (9,8%) que dependen económicamente de una persona que sufre inestabilidad laboral grave y esto genera una peligrosa tendencia a la cronificación de la situación de desempleo . Los perfiles más afectados en el ámbito del empleo han sido los jóvenes, adultos entre 45 a 65 años, personas de origen inmigrante y personas en situación de exclusión social , ya que el sistema laboral actual solo les permite el acceso a empleos en sectores no cualificados, en empleos temporales y precarios, con mayor exposición a la enfermedad durante la pandemia y con mayor proporción de despidos.

Una memoria de actividad 2021 para informar sobre los detalles de su actividad durante el pasado año, segundo desde que estalló la pandemia de la Covid-19. La entidad ha vuelto a multiplicar sus esfuerzos como en 2020 porque, " a pesar de una leve disminución de las demandas de ayuda, las respuestas son integrales, se dilatan en el tiempo y, por consiguiente, tienen un mayor coste , lo que pone de relieve la cronificación de la pobreza. Y no hay perspectiva de que mejore" .

"En un acto sencillo pero de importancia", Cáritas Diocesana de Asidonia-Jerez ha presentado este viernes su memoria anual de 2021, "con la que no se pretende hacer un balance de lo bueno que somos, sino de todas las personas a las que todavía no llegamos", apuntó el obispo, José Rico Pavés, que estuvo acompañado en el acto por Juan Pérez, director de Cáritas Diocesana; y Manuel Pareja y Mila Díaz, secretario general y coordinadora general de Cáritas, respectivamente.

Un llamamiento del obispo

El pasado 2 de agosto, Rico Pavés tuvo un encuentro con las Hermanas de la Cruz. Con ellas habló de cómo ven a las personas a las que visitan. "Ellas, que acompañan incluso de noche a los enfermos que no tienen familia, advirtieron de que la pobreza ha crecido mucho, sobre todo la que no se ve. Son los propios vecinos los que avisan de personas que llevan días sin comer y que no se atreven a pedir ayuda".

El obispo hizo un llamamiento a los medios presentes en el acto para que "no dejen de recordar que debemos seguir sumando, y mostrar la pobreza real, la que también hay en Jerez. Porque detrás de todos estos datos hay personas".