Los populares jerezanos celebran en Sevilla el cambio de Gobierno

“Momentos muy emotivos para mí hoy en el Parlamento de Andalucía. Se cumple un sueño y un anhelo de cambio por el que muchos andaluces han trabajado durante años. Hoy, con Juanma Moreno se hace historia en Andalucía y se inicia una ilusionante etapa para nuestra tierra”. El presidente provincial del PP de Cádiz y senador, Antonio Sanz, resumió así ayer en redes sociales la jornada celebrada en el Parlamento andaluz. Fue uno de los jerezanos que acudieron al debate de investidura, una sesión en la que pudo verse también a Aurelio Romero, María José García-Pelayo y Jaime Espinar, entre otros.

La jerezana Ana Mestre, además, pudo vivir la jornada en primera fila como diputada autonómica del PP. “Día grande, histórico, apasionante. He tenido sentimientos que no recuerdo haber tenido antes en política. Solo con sensatez, templanza y compromiso se hace un discurso de la talla política que ha hecho Juanma Moreno”, escribió en redes sociales tras el discurso de Moreno.

“La verdad es que faltan palabras para definir los sentimientos que he podido tener hoy”, reconocía por la tarde, en declaraciones a Diario de Jerez. Mestre destacó la emoción que le ha supuesto presenciar la jornada tras estar inmersa “en esta vorágine que supone las responsabilidades que yo tengo y los momentos tan importantes que he tenido la fortuna de vivir, presenciar y de participar de manera muy activa”. Por ello, “llegado ya este momento, ves hecho realidad el trabajo de mucho tiempo, el trabajo además conjunto con Juanma y con muchos compañeros y la verdad es que había mucha expectación sobre el discurso de investidura de Juanma”.

Para la responsable popular no cabe duda de que el discurso de Moreno “ha generado ilusión. Ha demostrado mucha talla política y eso nos enorgullece más todavía a los diputados del PP y, como no, a los que siempre hemos estado muy cerca porque hemos sido vicesecretarios y secretarios de Juanma Moreno como presidente del PP andaluz”.

Mestre recalcó que ha sido un día “emotivo y apasionante, a la vez que ilusionante es el futuro, lo que nos viene por delante”. “Mientras Juanma estaba en la tribuna, pasan por la cabeza muchísimas imágenes, muchos pensamientos y recuerdos, muchas personas que ya no están con nosotros y les hubiera encantado vivirlo... y la verdad que muchísima emoción. Eso es lo que más nos ha embargado a todos, la emoción, el compañerismo”. “Nosotros siempre hemos presumido de que el PP andaluz era una familia y en estos momentos lo seguimos demostrando”, apuntó la parlamentaria.

Mestre hizo hincapié también en que “esto acaba de empezar, como ha dicho Juanma, y lógicamente este inicio del Gobierno del cambio y de nuevas políticas y nuevas formas para Andalucía se verán también en Jerez, sin ningún tipo de dudas”.

Respecto a las quinielas que la sitúan como próxima consejera de la Junta, Ana Mestre subrayó que “sinceramente trabajo sin expectativas porque creo en lo que hago. Me apasiona lo que hago cada día y sinceramente ahora mismo no contemplo ningún otro escenario que no sea el que me lleva ahora mismo a desempeñar las responsabilidades que tengo de ser diputada autonómica y de representar a los jerezanos, a los gaditanos, a los andaluces, y siendo vicesecretaria del PP andaluz”.

Además, dejó claro que “tampoco me gusta entrar en especulaciones ni en quinielas. Venimos trabajando desde hace mucho tiempo por Andalucía, por todos los sectores, particularmente yo como vicesecretaria de Sociedad del Bienestar ,y con todos los ámbitos de servicios públicos esenciales con todo tipo de asociaciones sociales. Eso a mí me enorgullece, me ha generado el conocimiento más estricto de las diferentes realidades sociales que hay en Andalucía y eso me apasiona y a eso me sigo dedicando”.