El presidente de la Junta reclama a Aena y Ryanair que negocien para que la aerolínea no se vaya de Jerez

El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha instado este miércoles a Aena y Ryanair a sentarse a negociar para buscar "un punto de encuentro" tras el anuncio de la aerolínea de que dejará de operar en el Aeropuerto de Jerez, y ha descartado que la Junta vaya a otorgar incentivos como ha sugerido la compañía.

Moreno, que ha inaugurado este miércoles el pabellón andaluz en Fitur, ha afirmado a la agencia de noticias EFE que la Junta tiene "una relación fluida con las compañías, incluida Ryanair, que tiene bases importantes en Andalucía". Por ello, ha lamentado la decisión de la aerolínea irlandesa de dejar de operar este verano en el aeródromo jerezano argumentando que "la política comercial que tiene Aena no es favorable", ante lo que ha pedido al gestor aeroportuario y a la compañía aérea que "se sienten y negocien". "En todo lo que podamos ayudar, nosotros ayudaremos", ha dicho Moreno, quien ha llamado a no perder estas rutas por su importancia para Jerez, Cádiz y la propia comunidad.

En cuanto a los incentivos junto a un cambio en la estructura de costes para operar en los aeropuertos regionales que ve necesarios la compañía, Moreno ha recordado que por parte del Gobierno andaluz no es posible esta opción."Los gobiernos no podemos generar incentivos. Hay una libre competencia de compañía que marca la propia Unión Europea, y por tanto ahí nosotros no podemos hacer nada", ha manifestado.Y ha insistido en que "es una política aeroportuaria" en la que "tiene que decidir Aena".

Por su parte, el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, defendió que el avance de Ryanair en España ha de ser compatible con unas tarifas de Aena que le permitan también un desarrollo sostenible de sus infraestructuras."Estoy seguro que nos pondremos de acuerdo", ha dicho Hereu en una entrevista con EFE a colación de la decisión de la aerolínea irlandesa que afecta a aeródromos como Jerez o Valladolid, donde dejará de operar.

Tras la intenso rifirrafe protagonizado por el gestor aeroportuario y la aerolínea que más pasajeros mueve en España en los últimos días, Hereu ha dicho que "los debates siempre son legítimos y además cada uno defiende legítimamente un cierto interés". Sin embargo, ha recordado que Aena -que tilda la decisión de "chantaje en toda regla", en palabras de su presidente, Maurici Lucena- es el principal operador internacional aeroportuario y como tal debe mantener unas infraestructuras en la red de aeropuertos en España.

"Creo que Ryanair se ha desarrollado, está creciendo y seguirá creciendo en España. Esto es lo que deseamos -ha defendido Hereu-, pero a la vez esto tiene que ser absolutamente compatible con una tarifas que permitan el desarrollo y la modernización de nuestros aeropuertos". De hecho, ha afirmado que, aunque en los últimos años Aena ha hecho "grandes esfuerzos en su política tarifaria (...), yo defiendo que Aena necesita un sistema de tarifas que le permita el desarrollo sostenible de sus infraestructuras".