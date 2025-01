Aena y Ryanair exhiben su enfrentamiento en un foro de turismo por la marcha del Aeropuerto de Jerez

Aena continúa insistiendo en que el anuncio de Ryanair de dejar de operar en aeropuertos como Jerez es un "chantaje" y un "desafío" al sistema aeroportuario español. Mientras, la compañía aérea reitera que los incentivos que se aplican en los aeródromos españoles siguen siendo ineficaces.

Ambas afirmaciones las realizaron sus máximos representantes de la gestora aeroportuaria Aena y de la compañía aérea Ryanair que participaron en una nueva edición de Hotusa Explora, un foro sobre innovación turística que este grupo hotelero organiza cada año en los prolegómenos de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur). En una de las mesas celebradas, donde se abordaba la conectividad aérea, coincidieron el presidente y CEO de Aena, Maurici Lucena, y el CEO de Ryanair, Eddie Wilson.

La composición de la mesa ya estaba cerrada desde hacía semanas por lo que, tras el anuncio que la 'low cost' domiciliada en Irlanda de no continuar operando en los aeropuertos de Jerez y de Valladolid, y la reducción en otras cinco terminales, generó una especial atención del sector que asistió al evento. Y ninguno de los dos representantes de ambas firmas eludieron referirse a esta polémica. En el caso de Jerez, a finales de este primer trimestre se dejarán de comercializar las tres rutas que esta aerolínea operaba habitualmente en los últimos años (Barcelona, Palma de Mallorca y Londres Stansted).

Lucena fue claro en su primera intervención: "Estamos en una hora grave de un desafío que Ryanair ha planteado al sistema aeroportuario español. Lo podemos denominar de muchas formas, pero es difícil no interpretarlo como un chantaje en toda regla". Acto seguido advirtió de que "no se puede hacer un sistema a la medida de Ryanair cuando tenemos un sistema que funciona bien". Presumió de gestión incidiendo en que, "si los aeropuertos no funcionaran bien, sería imposible haber gestionado unos 309 millones de pasajeros que entraron o salieron del país gracias a los aeropuertos".

Por su parte, el consejero delegado de la compañía aérea le reprochó a Aena que no "se preocupe" por el "crecimiento" porque es un monopolio en la gestión aeroportuaria. Ante esto, Wilson presentó a su compañía como la aerolínea con "menos costes" que puede "desbloquear la situación de los aeropuertos regionales" puesto que considera que estas instalaciones no solo siguen estando infrautilizadas, sino que no hay un plan para optimizarlas. "Los aeropuertos regionales españoles no son competitivos frente a otros regionales de Europa", agregó.

Tras esto, el responsable de Ryanair le lanzó una advertencia a Aena: "Si la aerolínea más barata te dice que tienes un problema con los aeropuertos regionales, hay que ser creativos, sentarse y decidir cómo sentarse". Por ello mostró su disposición a sentarse tanto con el gestor aeroportuario como con el Gobierno central para "desbloquear" esta situación. "No es que queramos trabajar gratis; queremos un sistema para trabajar a largo plazo", sentenció.

En la mesa hubo un turno de réplica donde el máximo responsable de Aena pidió a Ryanair que, como compañía que más pasajeros mueve en España, no pierda "las buenas formas, el decoro y la cortesía" al entender que ha realizado unas acusaciones infundadas contra el gestor. Aseguró, además, que las tarifas aeroportuarias que actualmente se abonan han bajado "un 31% desde 2014" y que son "las más bajas de Europa.

Mientras tanto, el responsable de Ryanair anunció que mantendrán encuentros a nivel regional y local para presentar su estrategia como compañía, incidiendo en que las terminales regionales como Jerez "no son atractivos y por eso están vacíos". La aerolínea indicó días atrás que regresará a Jerez si se mejoran los incentivos para operar en él.