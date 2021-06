La primera calle de Federico García Lorca

El 6 octubre de 2011, Manuel Fernández-Montesinos viajó a Granada con motivo de la declaración de Hijo Predilecto de la Diputación Provincial a su tío Federico García Lorca setenta y cinco años después de su asesinato.

Don Manuel, como me gustaba llamarle, sabía que por aquellas fechas andaba por esos menesteres, y me pidió unos datos sobre nombres de calles que llevaban el nombre de su tío. Era uno de los argumentos a los que aludió en su discurso como prueba del reconocimiento al valor de la obra de García Lorca y a la admiración "por su actitud vital como ciudadano comprometido con su tiempo": "Son frecuentes los homenajes, de toda índole, pueden ser festivales montados exclusivamente con sus obras, como los que ha habido en Miami y en Londres hace poco. Puede ser solamente el acto de poner su nombre a una calle o plaza como los 1.127 casos que se dan en España, pero también los 55 casos que se dan en Francia como la Allée FGL de París o la Avenue FGL de Pau; los 69 que se dan en Italia, la Via FGL en Roma o en Palermo".

En la inauguración, en septiembre de 1931, de una biblioteca en Fuente Vaqueros, el pueblo donde nació, Federico García Lorca pronunció un magnífico discurso: 'Alocución al pueblo de Fuente Vaqueros', al que más tarde algunos han titulado 'Medio pan y un libro'. En él decía que "no solo de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvalido en la calle no pediría pan, sino que pediría medio pan y un libro".Les hablaba también a sus paisanos del deber de gratitud que tenía con su hermoso pueblo, donde nació y pasó su feliz niñez, por haberle dado su nombre a la antigua calle de la Iglesia.

No fue, sin embargo, la calle de la Iglesia la que pasó a llamarse 'Calle del Poeta García Lorca', sino la de Trinidad. La proximidad a la iglesia parroquial de la Encarnación, de la entonces calle Trinidad, le pudo haber llevado a confusión ya que la calle de la Iglesia, nos aseguran desde el consistorio fuenterino, ha perdurado hasta nuestros días.

Hace 90 años, Fuente Vaqueros, el pueblo que le vio nacer, fue, seguramente, el primero en dedicarle una calle cuando el autor del Romancero gitano, con treinta y tres ya contaba con una merecida fama y reconocimiento. Su pueblo ha mantenido hasta nuestros días el nombre de la calle de su vecino más ilustre.

¿Cuántas calles, avenidas, paseos, glorietas, travesías, pasajes, rúas, plaças… hay en España, que lleven el nombre de Federico García Lorca o García Lorca?

Al teclear su nombre en internet aparecen en poco más de un segundo casi siete millones de referencias. Además de calles existen en España un buen número de colegios, teatros, bibliotecas, monumentos, incluso farmacias o un aeropuerto en Granada que llevan su nombre.

¿Podemos decir que existe una relación entre el número de calles (también se incluyen plazas, avenidas, rúas, paseos, carrers, urbanizaciones, barriadas…) en una ciudad, una provincia o una comunidad, con el cariño y admiración que se le profesa? La respuesta la obtenemos rápidamente al observar el mapa de España.

En España hay 1.127 calles que lleven su nombre (datos facilitados por el Instituto Nacional de Estadística). Si trazásemos una línea recta, de izquierda a derecha, por el centro de Madrid, veríamos que en el norte de España se encuentran un 15% y en el sur un 85%. ¿Casualidad? En la provincia de Granada hay 127 y en la de Ourense ninguna. ¿Casualidad?

Todas las provincias españolas, salvo Ourense y Ceuta, le han dedicado una, y es Granada, su ciudad, la que, con 127, más calles tiene. Es curioso que ciudades no andaluzas están por encima de algunas: Murcia (70) y Badajoz (55) lo están de Córdoba (53) y Málaga (51); Madrid (50), Toledo (50) y Valencia (43), lo están por encima de Almería (42); Alicante (40) y Ciudad Real (40) tienen más que Cádiz (38) y, por último, Cáceres empata con Huelva con 40 cada una.

Andalucía tiene más calles que todo el norte de España

Valorar el número de calles de Lorca como un símbolo de reconocimiento puede ser arriesgado, pero a la vista de cómo están repartidas por nuestro mapa no deja de ser significativo. Llama la atención Ourense, que no le dedica ninguna ni en la ciudad ni en toda su provincia y, sin embargo, tiene una a Salvador Dalí y a otros autores como Valle Inclán, Cervantes, Emilia Pardo Bazán, Rosalía de Castro… Es verdad que también tienen calles Carrero Blanco, el General Mola y Pablo Iglesias.

Aunque sí en su provincia, son muchas las ciudades que no le han tenido en cuenta: Alicante, Ávila, Bilbao, Cáceres, Castellón, Ciudad Real, A Coruña, Guadalajara, Huesca, León, Logroño, Lugo, Navarra, Ourense, Palencia, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Soria, Tarragona, Teruel, Zamora y Ceuta.

En el lado contrario nos encontramos con el Ayuntamiento de Berja (Almería) que, en 2012, siendo alcalde Antonio Torres López (PP), decidió quitar el nombre a la Plaza Federico García Lorca y ponerle el de Placetilla de las Monjas.

Terminaba don Manuel su discurso recordando que Federico no quería la popularidad, pero como declaraba el poeta en una entrevista en 1934 sobre su obra: "…lo hago para que la gente me quiera; nada más que para que me quieran las gentes he hecho mi teatro, y mis versos, y seguiré haciéndolos, porque preciso de ese amor de todos".

Cervantes, Góngora, Antonio Machado y Miguel Hernández

La aparente frialdad de los números cobra sentido cuando surgen los nombres de grandes de nuestra literatura y de ellos extraemos conclusiones sobre el grado de admiración y cariño que le profesamos según dónde vivamos.

El autor de 'El Quijote' es no solo quien más calles tiene, 1.850, sino el único de quien toda España ha colocado una placa bien con su nombre y apellido o solo con el apellido.

La mitad norte de la península representa un 26% y el sur el 74%.

Queda claro que el norte es mucho menos proclive a reconocer a nuestros literatos en su callejero, pero es Cervantes, quien, con 48 puntos de distancia entre ambos, representa una menor diferencia.

Tiene calle y plaza en el pueblo que le vio nacer, Alcalá de Henares, pero Valencia (139), Toledo (116) y Ciudad Real (107) le ganan a Madrid (77).

De los grandes, Luis de Góngora es de quien menos se han acordado los consistorios, pero de él sí ha sido su Córdoba natal la provincia que más le recuerda en su callejero (32). También es el autor de 'Las Soledades' quien presenta una mayor diferencia entre las calles en el norte (16%) y el sur (84%) del total de 206 calles con su nombre en toda España.

No solo de Antonio Machado lucen 834 placas en las calles, avenidas… de España. De su hermano Manuel encontramos 39, y a nombre de Hermanos Machado, 83. Se repite también la diferencia entre el norte (20%) y el sur (80%).

El último de los poetas que hemos investigado ha sido a Miguel Hernández, que con doce años menos que García Lorca, es el más joven de todos. Del poeta de Orihuela tenemos 735 calles y de nuevo gran diferencia entre el norte (14%) y el sur (86%). Murcia, con 65, supera a Alicante, 61.

Efectos colaterales

Ourense: El Grupo Municipal PSOE llevará próximamente una moción al Pleno municipal proponiendo que se ponga fin a esta anomalía y que se le dé el nombre de una calle o de una plaza a Federico García Lorca.

Berja (Almería): Un portavoz del Ayuntamiento nos aseguró que en la primera ocasión que sea posible, Berja volverá a contar con una calle o una plaza con el nombre de Federico García Lorca.