El PSOE, en la noche del 26 de mayo, ya tenía clara su preferencia en la configuración de su próximo ejecutivo municipal, aunque no lo reconociera explícitamente: gobernar en minoría en Jerez durante los próximos cuatro años con apoyos puntuales de otros grupos.

Y, a tenor de las reuniones mantenidas con todos los partidos en estos días, y de sus pronunciamientos posteriores, está cada vez más cerca de hacerlo realidad una vez conocida la negativa de conformar gobierno tanto de Adelante Jerez —avanzada por este periódico en la tarde del pasado lunes— como de Ciudadanos, cuyo rechazo se hizo oficial a mediodía de martes.

En la jornada de este miércoles , el PSOE mantendrá un encuentro con Ganemos Jerez, quien insiste en la necesidad de abrir un diálogo, incluyendo a Adelante Jerez, para conformar un gobierno de izquierdas en la ciudad. De hecho, la pasada semana el PSOE le ofreció entrar en el ejecutivo a la agrupación de electores, al igual que a la coalición de Podemos, IU y las izquierdas andalucistas.

Ahora bien, la formación socialista no es partidaria de cerrar un pacto únicamente con la agrupación de electores. Sus preferencias pasan por gobernar en solitario con apoyos puntuales si no tiene cerrado un pacto de legislatura con las dos fuerzas situadas ideológicamente a su izquierda. Una fuente de la ejecutiva local socialista lo resume así:“Un gobierno que tenga 14 votos en el pleno”. Ahora bien, el planteamiento socialista no pasa por conformar un ejecutivo de 14 miembros sino que a los 10 ediles socialistas se le sume “algún” miembro de Ganemos y/o de Adelante, una propuesta difícilmente asumible fundamentalmente por la coalición de Podemos e IU.

Por lo tanto, la negativa de Adelante Jerez ya imposibilita el requisito exigido por el PSOE a pesar de la predisposición de Ganemos a seguir explorando esta vía. Por ello, la prioridad del PSOE pasa por conseguir los apoyos puntuales —la consabida “mano tendida”—, una posibilidad que tanto Adelante como Ganemos estarían dispuestas a aceptar también.

Eso sí, los resultados electorales le dieron un ‘regalo extra’ al PSOE ya que puede buscar apoyos tanto a su izquierda, con Adelante y Ganemos, como a su derecha, con Ciudadanos. Incluso, el PSOE se marca el reto de “recuperar” el espíritu de principios del anterior mandato donde consiguió dejar solo al PP en la oposición en varias ocasiones —fue el caso de los primeros presupuestos—.

Encuentros "institucionales" con todos los partidos

La alcaldesa se ha reunido en estas dos semanas con todos los grupos, unos encuentros de carácter “institucional” donde, oficialmente, comunicó su intención de presentar su candidatura a la Alcaldía en la sesión de este sábado. Las dos reuniones que quedaban pendientes se produjeron en la mañana de ayer:con PP y Ciudadanos.

De la primera nada se esperaba y nada hubo; fue una simple formalidad. De la segunda restaba por saber qué postura adoptaría la formación naranja puesto que es una de las alternativas que tiene el PSOE para alcanzar la mayoría absoluta.

Tras la reunión, el portavoz de la formación naranja, Carlos Pérez, despejó la incógnita más importante: no a un pacto de gobierno pero sí a acuerdos puntuales durante los próximos cuatro años.