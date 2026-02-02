El PSOE reclama ayudas urgentes para los afectados por las inundaciones en Jerez y una solución definitiva a este "problema histórico"

La dirección provincial del PSOE de Cádiz y el grupo municipal socialista de Jerez han realizado este martes una visita a pie de campo para evaluar el alcance de las inundaciones que azotan a la zona rural jerezana, con especial incidencia en la barriada rural de Las Pachecas.

Durante la visita, el secretario de Organización provincial, Juan Cornejo, acompañado por la diputada nacional Mamen Sánchez y el secretario general de la agrupación jerezana, José Antonio Díaz, ha subrayado que, aunque “ahora es momento de unidad” y coordinación institucional, los socialistas no permitirá que esta situación “caiga en el olvido” una vez superada la emergencia.

Cornejo se ha sumado a Díaz en el reconocimiento a la labor desarrollada sobre el terreno por los distintos servicios públicos —Guardia Civil, Policía Nacional y Local, Bomberos y Protección Civil—, al tiempo que ha destacado la presencia de los socialistas jerezanos en las zonas afectadas, “escuchando a los vecinos y acompañándolos en estos momentos difíciles”.

“No es momento de gresca política, eso ahora mismo no toca”, ha señalado el dirigente socialista, quien ha asegurado que “cuando esta situación pase y esperemos que sea con los menos perjuicios posibles, habrá que abrir un debate en las administraciones públicas, porque para eso estamos los servidores públicos”.

En este sentido, Cornejo ha denunciado que “En pleno año 2026 no es de recibo que decenas de barriadas sufran estas consecuencias”, con más de 600 desalojados y 150 familias fuera de sus casas”, ha denunciado. “Allí donde hay un problema tiene que haber un socialista escuchando a los vecinos y poniéndose de su lado”, ha remarcado.

El secretario de Organización provincial ha avanzado que el PSOE llevará a la Diputación de Cádiz, a la Junta de Andalucía —especialmente por sus competencias en materia de obras hidráulicas— y al Gobierno de España la necesidad de abordar soluciones definitivas como el trasvase entre los embalses de Bornos y Guadalcacín. “Gobernamos para solucionar problemas y estaremos en la brecha hasta que esta zona cuente con las infraestructuras que necesita para que esto no vuelva a ocurrir”, ha sentenciado.

Por su parte, José Antonio Díaz ha advertido que el escenario “podría ir a peor en los próximos días” ante la previsión de fuertes lluvias, al tiempo que ha ofrecido la "colaboración total" del grupo socialista al gobierno local, al que ha instado a “que utilice el fondo de contingencia y la partida económica prevista en el presupuesto para ayudar a las familias de Lomopardo, La Ina y Las Pachecas que han perdido sus viviendas y enseres”.

El portavoz jerezano ha remarcado, no obstante, que el PSOE apoyará la solicitud de declaración de zona catastrófica porque “la prioridad absoluta son los vecinos”.

Ambos dirigentes han coincidido en rechazar la confrontación política en “plena crisis” por las inundaciones. “No vamos a entrar en ninguna crispación, aunque se intente embarrar la situación”, ha afirmado Díaz, quien ha asegurado que el PSOE velará por una reconstrucción completa de la zona: “Estaremos hoy, mañana y dentro de tres meses para que cuando los vecinos vuelvan a la normalidad, lo hagan con todo lo que tenían”.

Con todo, el PSOE de Cádiz ha reafirmado su compromiso con la zona rural de Jerez, precisado que su labor de fiscalización y propuesta no cesará hasta que las administraciones competentes, especialmente la Junta de Andalucía en materia de infraestructuras hidráulicas, asuman sus responsabilidades con el municipio.