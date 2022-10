"Tienen pudor en decir que son pobres, hay muchas mujeres que lo están pasando fatal"

En los supermercados y en la plaza de abastos de Jerez se encuentran las mismas personas de siempre, muchas de ellas, mujeres pensionistas y jubiladas. A pesar de la subida notable de los precios, deben seguir proporcionando el plato de comida y eso hacen. Preguntamos si notan el incremento del IPC, si les afecta a la cesta de la compra, por ejemplo. No lo dudan: "Claro que sí", coinciden. Sin embargo, evitan responder si llegan o no a final de mes con sus pagas o pensiones. Sólo una de ellas afirma que compra lo mismo "pero menos".

"Tienen pudor en decir que son pobres, hay mujeres que lo están pasando fatal. No quieren decir que no llegan a final de mes, por dignidad, por sus hijos... ", razona Milagros Romero, una jerezana jubilada y miembro de Marea de Pensionistas de la provincia de Cádiz, quien lució una de las camisetas en las que se leía: "La pobreza tiene cara de mujer".

Asegura que la pobreza, sobre todo, afecta a las mujeres, a las pensionistas más mayores. "La mayoría de las pensiones no retributivas las reciben mujeres que no cotizaron por dedicarse al cuidado de la familia y la mayoría de pensiones de viudedad las reciben también mujeres.

Juan Antonio Rodríguez Pavón, portavoz de la Coordinadora Andaluza por la Defensa de las Pensiones coincide con esta perspectiva de género en la pobreza coincide con Romero. "No es que no lleguen a final de mes, no llegan ni a la mitad", advierte.

Con la merma en 2021 de un 3% de poder adquisitivo en 2021, las pensiones y los salarios pierden más de seis puntos en lo que va de año. Rodríguez Pavón, vecino de La Barca, señala que ante esta grave problemática el resto de barqueños y barqueñas se muestra algo "pasivos". "Parece que con ellos no va, pero yo defiendo las pensiones de hoy, la mía y la de mis nietos si algún días los tengo".

No obstante, alaba la asistencia de los pedáneos de la concentración del pasado 15 de octubre en La Barca, paralela a la manifestación en Madrid en defensa del sistema de pensiones. Las componentes de la Federación de Mujeres Sol Rural no perdieron la oportunidad de reivindicar pensiones dignas y acompañar a los pensionistas en la lectura del manifiesto.

Romero destaca que la ayuda parte principalmente de los más allegados y de organizaciones sin ánimo de lucro. Una vez que la necesidad de estas mujeres resulta más difícil de paliar recurren a los servicios sociales, "sólo hay que ir a los comedores sociales". Considera que, además, a nivel municipal deberían apoyar públicamente a estos colectivos, así como "ceder emplazamientos donde nos podamos reunir".

Por su parte, Rodríguez Pavón, recuerda que han solicitado al Gobierno que realice una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social aprobada este año. "Si se hiciera, verían que sí son sostenibles las pensiones porque, de esa caja única se han cogido muchos miles de euros. Los trabajadores de hoy, pagan las pensiones de hoy". Por otra parte, cree que es urgente aumentar el incremento de las ayudas a la Dependencia y las pensiones no retributivas, que en su mayoría afectan a las mayores. "Las mujeres son las que peor lo están pasando", sentencia.