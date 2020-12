Los 'puntos negros' de los polígonos

Días atrás empresarios del Polígono Industrial Autopista Naviferia denunciaron el mal estado en el que se encuentran estas instalaciones debido a la basura acumulada. En las imágenes realizadas por los propios afectados se mostraba “el estado lamentable en el que la empresa de limpieza pública deja este polígono, dejando abandonados cartones y basuras en el vial público durante sábado y domingo”.

La queja no ha caído en saco roto ya que se ha actuado en esta zona de la ciudad. Sin embargo, en otras áreas empresariales de la ciudad siguen teniendo 'puntos negros'. Es decir, espacios convertidos en basureros que ofrecen una mala imagen al resto de empresas cercanas.

Es el caso de una parte del Polígono Oeste. En la avenida de Chipiona, cerca de Muebles Rey, hay unas naves abandonadas que en su día albergaron distintos negocios. Sin embargo, hoy en día aquel espacio se ha convertido en un vertedero en el que pueden encontrarse colchones, sofás y todo tipo de muebles destrozados, tal como lamentan algunos negocios cercanos.

A pesar de ello, empresarios de este parque empresarial de la ciudad aseguran que en el resto de polígono no tienen grandes problemas en cuanto a lo que se refiere a la limpieza.

En cuanto al Polígono Industrial El Portal, sus problemas son bien conocidos, ya que los empresarios de este espacio llevan años reclamando mejoras y denunciando el abandono que sufren por parte del Ayuntamiento. Jorge Herrera, responsable de Adecosur en este polígono, reconocía este jueves que "aunque, es verdad que la semana pasada han pasado a limpiar y cortar las malas hierbas de las inexistentes aceras, aún deja mucho que desear".

A juicio de este empresario, "sigue sin haber contenedores suficientes y las basuras se amontonan en el suelo como un estercolero hasta que al cabo de los meses vienen y lo recogen". De hecho, ahora que han cortado las hierbas "salen a la vista muchísima basura de plásticos que ya estaban y no los han recogido". "Está claro que la política de este Ayuntamiento es nefasta respecto a este tema y no dan soluciones. Además, no se han reunido ni con Adecosur ni con las empresas del polígono El portal. Están escondidos en su palacio", lamenta.