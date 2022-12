La alcaldesa analiza con los representantes sindicales de las grandes superficies la declaración ZGAT de la Junta y las alegaciones del gobierno local

La alcaldesa ha mantenido este jueves una reunión con los representantes sindicales de los trabajadores de las grandes superficies de Jerez para analizar su situación ante el decreto de la Junta que declara a la ciudad como ‘Zona de Gran Afluencia Turística’ (ZGAT), hecho que conlleva la apertura de 41 festivos en el próximo año de superficies comerciales de más de 300 metros cuadrados, afectando a 6.000 empleados del sector del comercio de la ciudad.

Se recuerda que el Ayuntamiento de Jerez ha presentado alegaciones a la declaración unilateral de la Junta respecto de esta declaración de seis meses al año, que afecta a los periodos de la Semana Santa, Gran Premio de España de Motociclismo, y a los meses de mayo, julio, agosto, septiembre y octubre. De esta manera, la petición del gobierno local ha sido que se declare sólo ZGAT el centro de Jerez, lo que afectaría a tres comercios situados en el centro histórico de la ciudad.

En este sentido, la alcaldesa ha subrayado que “seguimos en el rechazo a esta declaración de Jerez como ZGAT por parte de la Junta. Creemos que el turismo que viene a Jerez no necesita todas las superficies y el comercio de la ciudad abierto. De todas las alegaciones sólo la Junta nos ha admitido una, en la que se demuestra que el Ayuntamiento dice la verdad. Se admite nuestra alegación acerca de que no era cierto que la Junta nos había remitido un escrito el 21 de septiembre comunicando que antes del 1 de octubre teníamos que solicitar la zona ZGAT. Hay quien miente, hay partidos que miente. La Junta reconoce que no envió un escrito al Ayuntamiento de Jerez diciendo que antes del 1 de octubre tenía que hacer esto”.

“A cambio nos mandó un escrito en el que en vez de informar, nos desinformó en el que decía que teníamos que solicitar alguna zona ZGAT con tres meses de antelación al Mundial de Motociclismo. La Junta ha reconocido que teníamos razón”, ha añadido la regidora.

No obstante, “nosotros no íbamos a pedir ninguna zona ZGAT, y nos hemos reunido con los trabajadores para que vean las alegaciones que hemos preparado”, ha indicado Mamen Sánchez, que ha calificado “de poco rigor el tratamiento de la Junta con este tema, ya que no escucha ni a los ayuntamientos ni a los trabajadores”.

En este sentido, ha explicado que “la Junta nos dice que en el año 2018 Jerez ya contaba con 600.000 pernoctaciones y superaba lógicamente los 100.000 habitantes… ¿Por qué en 2018 aceptó la propuesta del Ayuntamiento de sólo abrir el centro en Semana Santa? ¿Por qué ahora no acepta la apertura del centro ahora que proponemos si cumplimos los mismos requisitos? Es incongruente totalmente”.

Mamen Sánchez remarca que “la Junta favorece a las grandes empresas y a las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio y de los trabajadores, que no tienen una repercusión económica por trabajar los festivos que compense trabajar esos festivos”.

Jerez tiene 300.000 metros cuadrados de comercios “por lo que es irracional abrir todo para el turismo, superamos a capitales de provincia de Andalucía, no es normal que se abran para el turismo todas esas grandes superficies, y si tienen una necesidad de compras, el centro de Jerez le cubre todas esas necesidades”, ha afirmado.

Mamen Sánchez ha pedido “a la Junta de Andalucía que sea coherente, que escuche al pequeño comercio, a los trabajadores, y al Ayuntamiento de Jerez”.