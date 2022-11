10 tips para adiestrar a tu perro y no tirar la toalla

Antes de enumerar las pautas para que tu peludo llegue a convertirse en tu mejor amigo, debes tener en cuenta algunas de sus peculiaridades. En general, suelen ser cariñosos y perspicaces, pero no son humanos, de modo que, no los trates como tal, al menos durante el aprendizaje. Una de las características que comparten los perros es que su periodo de atención más corto. No te frustres, es normal, así que tenlo en cuenta para no desfallecer en este proceso. Cólmate de paciencia y ternura.

Recompensa y elogia sin retraso y de forma constante siempre que te haga caso. Los premios pueden ser chuches perrunas, o si su dieta es muy restringida, un poco de su pienso habitual. No caigas en el gran error de darle de tu comida porque, entonces, nunca te dejará en paz. Y siempre que puedas comparte una ración de carantoñas y mimos. Cuida el tono de voz. Sé constante y háblale a tu cachorro en un tono de voz consistente, así refuerzas la coherencia de tus órdenes. No le grites. Alzar la voz no te ayudará a alcanzar tus objetivos. Palabras estrellas. Es muy común caer en el error de hablar a los perros como a niños e incluso como a personas adultas. Practica órdenes mediante palabras sencillas: “sienta”, “quieto”, “ven” “aquí”, “vamos”, “No” y “Muy bien". Resulta esencial que todos los miembros de la casa utilicen las mismas palabras para cada orden. Rutina sí o sí. Dentro de tus posibilidades, procura respetar el mismo horario a diario. Esto se aplica a todo: la hora de la comida, de las salidas, del juego, del sueño... Stop enfados. Muéstrate firme siempre que sea necesario para que asimile las normas. Evita provocarle miedo, ya que puede dar lugar al efecto contrario: llamadas de atención haciendo precisamente lo contrario de lo que quieres que asimile. Nunca lo castigues, ni recurras a la violencia. Si desde cachorrito le premias, ni siquiera será algo que se te pase por la cabeza. Partido a partido. Practica una orden y ya asimilada, entrena la siguiente. De lo contrario puede confundirse y causarle frustración. Como se ha dicho en el inicio, la paciencia y el cariño serán las mejores herramientas. Socialízalo con otras mascotas y personas. Es un error muy común aislarlo en el proceso de adiestramiento, puesto que, cuando sale al mundo real, se puede alterar y no tener claro si en esas circunstancias las normas y órdenes son válidas. No te rindas y ¡divertíos!.