Esperas de hasta varios días en Urgencias para tener una cama en el Hospital de Jerez

"Mi padre tiene 86 años y problemas de movilidad. Durante varios días (con la misma ropa, en la misma cama, sin ducharse) ha estado ingresado en Observación del Hospital de Jerez en espera de cama. Cada vez estaba peor y la respuesta que me daban en todos lados es que hay muchos pacientes y no hay cama". Es una de las denuncias públicas de usuarios ante lo que apunta ser un colapso en el Hospital de Jerez, con un grave problema de recursos. Ese paciente, después de varios días fue trasladado al San Juan Grande. "Mi familiar tiene 74 años. Estuvo casi un día completo en una silla en Urgencias y con un gotero puesto. Al día siguente la subieron a planta y horas después la operaron. No había camas antes", declara otra familia jerezana.

"Sí, las Urgencias están saturadas, tanto la de adultos como las pediátricas. ¿Cuáles son los motivos de este colapso? Hay varias causas, pero la principal es la saturación y la tardanza en la atención asistencial en los centros de salud. Cuando una persona comprueba que la demora media para que te vea tu médico de familia no baja de 10-15 días, va al Hospital. Personas que tienen un problema patológico, que en una primera instancia no deberían ser atendidas en las Urgencias del Hospital, también vienen. Se satura", declara José Antonio Aparicio, delegado de Personal del Hospital de Jerez.

"Un ejemplo real. 16 de agosto. Una persona llega a las 10.15 horas a Urgencias. Tardan 45 minutos en verla en el triaje, que es el primer paso para catalogar el tipo de urgencia y su gravedad. Evidentemente, no era una urgencia vital. Luego viene una espera media de casi tres horas para ser atendido por primera vez por el facultativo que tiene que escucharte y ver si hay que hacer pruebas", relata el delegado sanitario. Aparicio añade que así como el volumen de personas es extraordinario, eso se refleja por tanto en la saturación de pruebas diagnósticas. "Es que se retrasa todo, desde las pruebas diagnósticas a través de la imagen (radiología), pruebas de análisis... Lo que va sumando aún más tiempo", remarca.

Este año las plantas que se han cerrado de forma oficial han sido para realizar mejoras en sus instalaciones, no por el plan de verano en sí. ¿Pero qué ocurre? "El SAS tiene una estrategia. En muchas de las plantas que están abiertas disminuye el número de camas, con lo cual, si una planta tenía 30 camas la dejan en 22. Se quitan 8 de aquí, 8 de allí, 4 de allí... Y aquí viene otra de las causas del colapso de Urgencias y es que el fluido de pacientes que se tiene que dar a áreas de especialización es lentísimo porque no hay camas disponibles. Las camas están anuladas, no están disponibles en el sistema del servicio de urgencias", informa el delegado de Personal.

"Es más puedo decir que hay un control exhaustivo de Enfermería de esas camas para dar prioridad entre los pacientes. Por eso, hay pacientes que tienen que quedarse horas e incluso días en las Urgencias sin tener garantías desde el punto de vista de compañía de sus familiares, derecho a la intimidad... Esto es lo que está ocurriendo", denuncia Aparicio.

Problemas en Atención Primaria, menos camas y "falta de profesionales". La tercera de las causas que están poniendo en alerta el servicio es que "no hay personal disponible para atender las camas. Por poner un ejemplo, en sitios donde había tres enfermeros y dos auxiliares, se queda un auxiliar y dos enfermeros. La recepción del paciente, el acto de acogida del usuario para subir a la planta, se retrasa de manera exagerada por falta de recursos humanos en las plantas de hospitalización".

El delegado de Personal lamenta que "tanto en Primaria como en el Hospital se sigue haciendo una política economicista, de recorte de gasto. La calidad de la asistencia que estamos dando deja bastante que desear".