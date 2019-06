¿Quiere ver un truco del mago 'Magicsamk'?

¿Existe la posibilidad de que alguien que no le conozca acierte el número que le acaba de pedir que piense? ¿Puede traspasar una aguja una caja con un bloque metálico dentro? ¿Es posible que una cifra de cuatro dígitos dichos al azar abra un candado con centenares de combinaciones? Es magia.

José Manuel Camas es “carpintero de día y ‘Magicsamk’ de noche, como Clark Kent y Supermán”. El jerezano ha ganado el tercer premio de Mentalismo en el XXXVI Congreso Mágico Nacional celebrado recientemente en Murcia, un reconocimiento que le sirve “para seguir trabajando porque es una alegría saber que lo que se hace se hace bien”.

“Mi gran afición es la magia. Desde los 18 años estoy metido en este mundo pero desde hace cinco le dedico buena parte de mi tiempo. Apreté el acelerador y desde entonces me presento a todo. Me encantaría vivir de la magia, pero es muy complicado”, declara el mago.

Una caja de Magia Borrás plantó “la semilla y cuando vi la reacción de la gente pensé ‘este lado me gusta más’. A los 18 años me saqué el carnet de conducir y ya iba a Sevilla todos los fines de semana a una tienda de magia en la que daban clases. Antes leía, pero cuando descubrí los artículos en la tienda todo cambió”.

‘Magicsamk’ es un mentalista “disparatado”. “Mi personaje es muy loco. La rutina que llevo habla de la suerte y hago todo lo que puede traer mala suerte en el escenario. Salgo vestido de amarillo, paso por debajo de una escalera, dejo unas tijeras abiertas, derramo sal, rompo un espejo, voy acariciando un gato negro... Tengo mala suerte acumulada para aburrir –ríe–. Saco a espectadores y me gusta jugar con ellos y con la suerte”, declara el jerezano.

Su espectáculo está compuesto por dos rutinas diseñadas por él. Una de ellas tiene “cinco cajas de madera donde el espectador mete la mano en cuatro de las cinco al azar, las que él quiera y la quinta no mete la mano, yo meto un palo y salta un cepo de acero dentro. La segunda rutina es una máquina que tiene cuatro carriles y yo voy a cargar un cuchillo de 33 centímetros delante del público... Están controladas y diseñadas por mí, en principio debe ir todo bien”, subraya riendo el mago.

“Lo que más me atrae del mentalismo es la posibilidad de que por remoto que sea, pueda ser verdad. En el mentalismo, si te digo que pienses un número del 1 al 10 y lo adivino... ¡Es que hay una posibilidad de adivinarlo! Que tenga parte de verdad me gusta”, reconoce Camas. El mago remarca que “el que viene a un show de mentalismo viene predispuesto a creer, a que le sorprendan, a que pasen cosas raras y eso es lo bonito, así se disfruta mucho más”.

Además de su espectáculo, junto a Manu Gómez y Lola Mento forman Idiomagos: “Ha sido la mejor idea en la que me he podido meter. Llevamos dos años, estamos recorriendo España y es una bendición. Es un gran grupo y todo es muy loco”.

“¿El futuro de la magia? No sé, evoluciona tanto y tan rápido... Con las nuevas tecnologías hay auténticas barbaridades, no sé a dónde vamos a llegar. Creo que los imposibles siguen siendo los mismos, pero cada vez son más limpios e imposibles. Que uno vuele, cortar a alguien, adivinar una palabra de un libro que ni siquiera has visto... La magia lo que esconde es mucho trabajo”, subraya ‘Magicsamk’.