El Zoo de Jerez, un centro de conservación referente en todo el mundo

El 10 de febrero de 1953 abrió por primera vez las puertas el Zoo de Jerez, dedicado inicialmente a la fauna ibérica y de la Guinea Española. 72 años después, esos antiguos Jardines de Tempul con una pequeña colección de animales se ha convertido en el Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez Alberto Durán, un referente nacional e internacional.

"Aquí hay mucho más que una exposición de animales. Llamarnos Centro de Conservación es reconocer esa labor más callada, que aparenta menos, pero por la que trabajamos para mantener las especies vivas que están más en peligro", declara el veterinario Jose María Aguilar. "Hace 70 años la conciencia que había sobre la naturaleza y los animales no es la de hoy. Ahora hay una visión más centrada en la conservación, en la investigación y en la educación. Somos un zoo un poco rara avis, porque es público y hemos podido dedicar más esfuerzos en la conservación y en participar mano a mano con administraciones en labores más allá que aspectos lúdicos", subraya Aguilar.

Cuidadores del Zoo y el veterinario Miguel Ángel Quevedo. / Vanesa Lobo

El Centro de Conservación lleva a cabo medio centenar de proyectos de reproducción de especies en peligro de extinción. "Hemos conseguido cosas muy importantes desde una ciudad relativamente pequeña pero ubicada en un enclave único. Estamos a las puertas de África, destaca nuestra cercanía con Doñana, la variedad de especies de animales y de árboles que hay en la zona... Es que estamos en un enclave muy rico y debemos estar orgullosos de donde vivimos. Vivimos en una zona magnífica y tenemos que conservarla", remarca el veterinario jerezano.

Entre los grandes proyectos hay dos que han dado la vuelta al mundo: el lince y el ibis eremita. El pasado verano, el lince ibérico fue reclasificado, pasando de estar en la categoría de especie ‘en peligro’ a ‘vulnerable’ en la Lista Roja de Especies Amenazadas de la UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y Jerez tiene mucho peso en ello. En marzo de 2001, cuando el lince ibérico atravesaba sus peores momentos, con apenas un centenar de animales en libertad, un equipo de investigadores de la EBD, dirigidos por Miguel Delibes, encontró en Coto del Rey (Doñana) una camada con cuatro cachorros, en la que una de las crías estaba ya muerta y otra en estado crítico. Por acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ministerio de Medio Ambiente se decidió retirarla y confiar su recuperación y crianza al Zoobotánico de Jerez.

"Esperanza fue una cría muy pequeña encontrada casi moribunda que se recuperó aquí y es la fundadora del Programa de Conservación ex situ del lince ibérico. Ahora cuando vemos que el lince ha dejado de estar al borde de la extinción, nos sentimos muy orgullosos", pone en valor el veterinario. Lo mismo ocurre con el ibis, un animal que se encontraba prácticamente extinto "y que ahora los volvemos a ver. Y no sólo eso, sino que hay expertos europeos que nos llaman para reforzar poblaciones".

El biólogo Íñigo Sánchez en la zona de las ibis eremita. / Vanesa Lobo

Precisamente del 11 al 14 de marzo, Jerez acogerá el Simposio Internacional del Ibis Eremita, una oportunidad para compartir conocimientos y avances en la preservación de esta especie en peligro. El simposio, que reunirá a expertos de todo el mundo, y que para los trabajadores del Zoo es "respaldar nuestra labor. Lo que se siente es orgullo".

"Llevo 38 años de veterinario y es un reto a diario. Hemos coincido un grupo de profesionales que tenemos muy claro cuál es nuestra función y nos lo han permitido los diferentes directores que han pasado por el Zoo", concluye Aguilar.

"Para nosotros es un orgullo"

El teniente de alcaldesa y delegado de Servicios Públicos, Medio Ambiente y Protección Animal, Jaime Espinar, subraya que "para nosotros es un orgullo tener este Centro de Conservación. Siempre hemos querido mostrar a los jerezanos cómo se trabaja para que se sientan orgullosos, porque desde su ciudad se están recuperando especies de todo el mundo".

En febrero de 2024 el gobierno local promovió el cambio de nombre, pasando de Zoobotánico a Centro de Conservación de la Biodiversidad Zoobotánico Jerez Alberto Durán. "Queremos remarcar ese carácter de conservación, de investigación y concienciación. Hace 72 años esto era un espacio concebido como un parque en el que se exponían a los animales para el disfrute de los visitantes, pero ya no. Esto es un centro donde se conservan las especies y una consecuencia de este trabajo de conservación, es que las personas puedan ver los animales", remarca del delegado.

El teniente de alcaldesa Jaime Espinar en una reunión de trabajo en el Zoo. / Vanesa Lobo

Espinar pone en valor que "los jerezanos nos hemos acostumbrado a vivir con la presencia del lince, del ibis, así como otras especies, pero por eso queremos hacer hincapié en que somos referente internacional. Aquí vienen investigadores de todo el mundo, participamos en proyectos de todo el mundo con un reconocimiento extraordinario. Jerez es ejemplo en la conservación de las especies y la biodiversidad, y cada día tenemos que apostar por ello".

Para este año 2025, el teniente de alcaldesa destaca dos grandes proyectos. "Vamos a finalizar el trimestre con la inauguración de una nueva instalación, una granja de especies autóctonas. Que la gente no perciba este espacio como una granja-escuela, porque no lo va a ser, sino que habíamos detectado que muchos niños identifican mejor a un elefante que una cabra, o incluso nos decían que no sabían el origen de los alimentos", explica Espinar.

El segundo gran proyecto es el nuevo centro de cría para la cerceta pardilla: "Este año, además del objetivo de mantener las actuales instalaciones, vamos a tener una gran obra de la mano de la Junta de Andalucía que ya ha aprobado el proyecto para la construcción de un nuevo centro de cría para la cerceta pardilla, que tiene un valor de 220.000 euros y se va a sacar próximamente a licitación. Esperamos que a final del verano comiencen las obras de un proyecto muy importante a nivel europeo que va a tener su centro en Jerez. Estamos muy agradecidos y deseando ver las obras, porque serán un paso más para este centro de conservación de especies".