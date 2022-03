Rosalía arrasa a C. Tangana en Spotify España

El estreno del álbum 'Motomami' traía consigo mucha expectación y las cifras demuestran que Rosalía es la artista del momento. Su nuevo proyecto ha arrasado en todas las plataformas digitales. En Spotify España la artista superó en las primeras 24 horas los 6 millones de reproducciones dejando atrás a C. Tangana con 'El madrileño' que sobrepasó ligeramente los 5 millones en el mismo periodo de tiempo. A pesar de la gran acogida de 'Motomami' sigue teniendo el récord en España, Bad Bunny, con su álbum 'El último tour' que alcanzó los 16 millones de reproducciones en 24 horas.

Rosalía ha conseguido una plaza en las grandes listas de Spotify ya que ha conseguido que sus 16 temas de 'Motomami' estén dentro del Top20 de canciones más escuchadas en España y además la catalana está presente en el Top200 global de Spotify con 11 de sus nuevas canciones.

'Candy' es la canción número uno en España con 378.316 streams. En Youtube España, la cantante cosecha varios puestos por arriba, el primero es para Bad Gyal con su remix de 'Flow 2000' y en el segundo y tercer puesto están 'Hentai' y 'Candy' de Rosalía. En el séptimo puesto se encuentra G3 N15. Las cifras de los videoclip de 'Hentai ' y 'Candy' son 6 y 4 millones de reproducciones respectivamente. La balada, G3 N15 se está haciendo un hueco en Youtube y va camino de las 900.000 reproducciones.

Desde que se estrenara 'Motomami' las redes se han convertido en el altavoz de los fans que comparten y reproducen las canciones de Rosalía y de sus detractores que dicen no entender a la artista. Son numerosas las reacciones a cada canción del disco y todo lo que lo envuelve, desde su estética hasta el merchandising que la cantante ha mandado a famosos como Antonella y Leo Messi, Kim y Khloe Kardashian. En el envío aparece el vinilo del álbum, una pegatina, una camiseta y un casco de moto que lleva serigrafiado en la visera 'Motomami' y además tiene orejas de gata.

