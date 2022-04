Alex Rins: “Un quinto o sexto puesto sería un buen resultado"

Alex Rins arranca de la peor manera posible su defensa del liderato. El de Suzuki colidera MotoGP empatado a puntos con Fabio Quartararo, pero tendrá que salir desde la quinta línea de parrilla mañana en Jerez. El catalán no pudo superar el corte de la Q1, por lo que saldrá 14º, nueve posiciones más adelante que en la ronda portuguesa.

El español del equipo Suzuki Ecstar admitió que aún no es capaz de explicar por qué no mejoró el cronometraje con el segundo neumático en la clasificación. “Desde luego, no ha sido una buena calificación para mí, esperaba mejorar mi tiempo con el segundo neumático. Pero no lo hemos conseguido, todavía no sabemos por qué, pero sin duda la clasificación fue dura, mucho mejor que en Portimao”, reconoce.

“El hándicap es que, efectivamente, esta pista no tiene tantos puntos para adelantar", explicó Rins este sábado en Jerez, algo que deja claro su sentir tras lo que llevamos de fin de semana: “Todavía no estoy 100 por cien feliz”.

"No será fácil"

Además, Rins no se pone metas elevadas para la carrera de mañana. "Finalizar en el podio será complicado, hay que ser realistas, pero a ver si podemos optar a una quinta o sexta posición”, algo que “saliendo desde tan atrás, sería un buen resultado".

Para ello, el colíder de MotoGP asegura que tendrá que hacer "una buena salida, una buena primera vuelta y a ver si podemos adelantar a algunos pilotos, aunque no será fácil. Lo que sí es cierto es que tenemos muchos pilotos delante que no tienen nada de ritmo, lo hemos estado analizando con mi técnico, pero habrá que encontrar el sitio para pasarles".